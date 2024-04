Orages : 49 départements en alerte jaune ce vendredi

Ce vendredi 26 avril, Météo-France a placé 49 départements en vigilance jaune orages. La journée s'annonce pluvieuse pour une large partie du pays.

Après la fraîcheur, la pluie. Porté par un flux de nord, l'épisode de froid qui a touché la France laisse peu à peu place à une composante ouest, chargée de masses d'air humide. La tendance est donc pluvieuse ce week-end et Météo France a placé 49 départements en vigilance jaune orages pour cette journée de vendredi.

Cela concerne principalement la moitié nord du pays, du Pas-de-Calais en redescendant jusqu'au Cher, mais aussi de l'Ille-et-Villaine à l'Ouest, jusqu'au Bas-Rhin à l'Est, en passant par le Loiret, la Seine-et-Marne ou encore la Côte-d'Or. Cette vigilance s'étire vers le sud via la Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône pour atteindre le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var. A l'Est, les Hautes-Alpes sont aussi concernées.

Ce vendredi, seule la bande «allant de l'ouest aquitain au nord du golfe du Lion en passant par la plaine toulousaine» restera au sec, selon Météo France. Le pays va en effet être traversé par une perturbation entrant par l'ouest et qui va occasionner des «pluies plus ou moins intenses» sur tout le reste du territoire. Ces précipitations deviendront orageuses au cours de l'après-midi.

©Météo-France

La journée s'annonce instable, «avec une succession de courtes éclaircies et d'averses parfois marquées». Le risque orageux est le plus fort du centre-est à la Bourgogne et du Centre-Val de Loire à la Normandie. La région parisienne sera quant à elle touchée en fin de journée.

La masse d'air froid qui stagnait sur la France ces derniers jours a été repoussée vers l'Europe centrale, permettant une légère hausse des températures. En plaine, les minimales sont «comprises entre 3 et 7° C en général, entre 7 et 11° C en bord de mer et sur la bordure méditerranéenne. Les maximales atteignent 13 à 16 °C, localement 17 à 19° C sur l'Occitanie et la Corse».