Sondage : 76% des Français veulent appliquer la «tolérance zéro» dès la première atteinte à la laïcité à l'école

Dans le cadre d’un sondage mené par l’institut CSE pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, dévoilé ce samedi 27 avril, 76% des Français veulent appliquer la «tolérance zéro» dès la première atteinte à la laïcité à l’école.

Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD révèle ce samedi 27 avril que 76% des Français estiment qu’il faut appliquer la «tolérance zéro» dès la première atteinte à la laïcité à l’école. Un chiffre très élevé alors que seulement 24% s’y opposent.

© CNEWS

Dans le détail, ce sont principalement les femmes (77%) qui se montrent plus réticentes à la mise en place de sanctions automatiques envers les personnes enfreignant les règles de la laïcité à l'école que leurs homologues masculins (75%).

Autre tendance qui se dégage de ce sondage de l’Institut CSA, les sondés âgés de 65 ans et plus sont les plus en faveur à l’application d'une punition en cas de non-respect, dès la première fois, des principes de la laïcité. On retrouve ensuite les 50-64 (83%) puis les 35-49 ans (72%). Enfin, les 18-24 ans et 25-34 ferment la marche avec respectivement 65% et 61% à répondre «oui».

D’un point de vue socioprofessionnel, CSP+ (78%), CSP- (71%) et inactifs (79%) sont tous majoritairement favorables à l'instauration de ce type de sanctions.

LFI mitigée, la droite convaincue

Sur le plan politique, bien que le «oui» l’emporte chez les sympathisants de gauche (69%), les partisans de la France insoumise (LFI) se sont montrés réticents à l’idée de punir automatiquement, et sans délai, les auteurs de faits contraires aux règles de la laïcité. Ils sont uniquement 55% à partager cette idée contre 64% chez la gauche radicale et EELV et 77% chez le PS.

Du côté de la majorité présidentielle et de la droite, les électeurs sont beaucoup moins divisés. Dans le détail, 88% des Français proches de Renaissance estiment qu’il faut appliquer la «tolérance zéro» dès la première atteinte à la laïcité à l’école. Les sympathisants des Républicains (88%) et du Rassemblement national (95%) sont, eux, encore moins partagés.

L’atteinte à la laïcité en baisse durant le 2e trimestre

Durant le 2e trimestre scolaire de l’année scolaire 2023-2024, 1.731 signalements d’atteinte au principe de la laïcité ont été recensés dans les 59.260 écoles et établissements du second degré. Il s’agit d’un chiffre en baisse par rapport aux 3.306 faits signalés pendant le 1er trimestre, selon le dernier bilan de l’action des équipes des valeurs de la République, dévoilé par le ministère de l’Education nationale en avril 2024.

Dans le détail, 45,5% de ces 1.731 signalements ont été recensés dans les collèges contre 29,5% dans les lycées et 25% dans les établissements élémentaires, toujours selon la même source, indiquant que les auteurs des faits étaient à 78% des élèves.

Pour la première fois, ce sont les suspicions de prosélytisme qui constituent la première catégorie d’atteinte à la laïcité avec 19% des signalements. On retrouve ensuite les contestations d’enseignement (16%), le port de signes et tenues religieux (14%) et enfin le refus d’activité scolaire (11%).

Pour sanctionner davantage les atteintes à la laïcité en milieu scolaire, le Premier ministre Gabriel Attal a indiqué, lors de son déplacement à Nice le 22 avril dernier pour l’inauguration d’un internat éducatif en expérimentation, qu’une circulaire pénale sera signée avant la semaine prochaine par le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti.

«Ces nouveaux dispositifs, ces nouvelles sanctions prendront une forme de principe, une forme de mantra que j’assume. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l’autorité, on t’apprend à la respecter», a dit le Premier ministre.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, les 23 et 24 avril, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.