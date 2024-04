Ascension et Pentecôte : Gérald Darmanin demande une sécurité renforcée près des églises à l’occasion des fêtes chrétiennes

La menace terroriste plane grandement au-dessus du sol français. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a donc demandé ce lundi 29 avril, le renforcement de la sécurité autour des lieux de culte chrétiens à l’occasion des fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte.

Le niveau de la menace terroriste est «très élevé», selon le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. En conséquence, celui-ci a donc demandé aux préfets de renforcer la sécurité près des églises lors des fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte, qui auront respectivement lieu les 9 et 19 mai prochains.

Aussi, «la persistance de fortes tensions au niveau international», en particulier la guerre à Gaza, impose «le maintien d’une grande vigilance vis-à-vis des manifestations et des lieux de culte chrétiens», a ajouté Gérald Darmanin.

Un appui «systématique» des militaires

Sur demande de ce dernier, les préfets sont donc invités à porter une attention toute particulière sur les offices et rassemblements «qui concernent traditionnellement un public nombreux ou qui font l’objet d’une sensibilité particulière». Ainsi, une présence «statique aux heures d’arrivée et de départ des fidèles» sera déployée, en plus d’un appui «systématique» des militaires de la force Sentinelle.

Cette décision fait aussi suite au dispositif Vigipirate, relevé le 24 mars dernier à son niveau maximal «urgence attentat», après l'attaque terroriste de Moscou revendiqué par le groupe État islamique.