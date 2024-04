«Il faut mettre sous tutelle Sciences Po Paris», plaide Manuel Valls

«Il faut mettre sous tutelle Sciences Po Paris», a estimé ce lundi sur CNEWS l'ancien Premier ministre Manuel Valls.

Invité de la Grande Interview sur CNEWS ce lundi 29 avril, l’ancien Premier ministre Manuel Valls s’est exprimé sur les manifestations pro-palestiniennes qui se sont déroulées à Sciences Po Paris.

«Je pense qu’il faut une reprise en main, sinon c’est le relativisme qui l’emporte», a ainsi déclaré Manuel Valls.

Selon l’ancien Premier ministre, sous la présidence de François Hollande, «il faut siffler la fin de la partie et mettre sous tutelle Sciences Po Paris».

«C’est aussi un questionnement sur les subventions publiques, qui doivent représenter 40% des plus de 200 millions d’euros du budget de Sciences Po», a-t-il estimé.

Autre solution, Manuel Valls souhaiterait «le renvoi, comme cela a été fait dans les universités américaines, des étudiants agitateurs».

«Il y a un moment où il faut dire stop, ça suffit. Ce désordre n’est pas possible car il touche Sciences Po, et Sciences Po, c’est la France. C’est l’une des universités les plus prestigieuses de notre pays. Il ne faut pas sous-estimer ce qu’il se passe», a finalement conclu Manuel Valls.