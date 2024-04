«J’ai toujours dit que ça m’intéressait beaucoup» : Claire Chazal confie avoir voulu devenir ministre de la culture

Sur le plateau de l’émission «Quelle époque !», diffusée ce samedi 27 avril sur France 2, Claire Chazal a confirmé avoir voulu devenir ministre de la Culture.

«C’est quelque chose que je pourrais accepter si on me le proposait concrètement, mais ce serait uniquement à ce poste-là. Je ne suis pas dans la recherche d’un pouvoir politique, mais dans l’idée de pouvoir être utile aux artistes», a-t-elle affirmé. Trois mois après la nomination de Rachida Dati, elle répondait ainsi à la rumeur selon laquelle elle avait été pressentie pour le poste.

«Je ne vais pas faire semblant, c’est absurde. J’ai toujours dit que ça m’intéressait beaucoup et j’aurais aimé le faire. Je l’ai dit dans des conversations avec des gens qui étaient censés décider, et puis, après, je n’ai pas candidaté. Je n’aurais pas dit non mais je n’étais pas candidate» a-t-elle poursuivi. «Moi, ça me passionne, même si je sais que c’est très difficile. Je ne sais pas si j’aurais été capable, je n’ai pas le sens politique, mais j’avais envie», a-t-elle conclut.

Être ministre de la Culture selon claire chazal

Claire Chazal s’est également exprimée sur le sujet au micro de «Culture Médias» sur Europe 1, où elle a assuré n'avoir jamais reçu d'appel direct du gouvernement. «Ça ne se passe pas comme ça. C’est très compliqué la formation d’un gouvernement. Des gens sont pressentis parce qu’on connaît leur intérêt pour la matière, et je pense que c’était le cas. Après, il y a des tractations qui sont compliquées, des équilibres politiques à respecter et les choses se font», a-t-elle justifié.

«Elle a une force, une volonté et une détermination qui me sidère», a avoué Claire Chazal à propos de l’actuelle ministre. Depuis 2017, cinq ministres de la Culture ont été nommés : Françoise Nyssen, Franck Riester, Roselyne Bachelot, Rima Abdul Malak et l’actuelle occupante Rachida Dati.