Elections européennes 2024 : dernier jour ce mercredi pour s'inscrire en ligne sur les listes électorales

Les élections européennes auront lieu le dimanche 9 juin 2024. Pour pouvoir y participer, vous devez impérativement être inscrit sur les listes électorales de votre commune. La date limite d’inscription en ligne est fixée à ce mercredi 1er mai 2024.

En France, les élections européennes ont lieu le 9 juin 2024. Tout citoyen âgé d’au moins 18 ans et inscrit sur les listes électorales avant le 1er mai 2024 à 23h59, peut voter. Si vous souhaitez voter mais que vous faites partie des 7,5 millions de Français qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, pas de panique, CNEWS vous explique comment procéder.

Comment s’inscrire ?

Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur le site gouvernemental servicepublic.fr, et vous munir d’une copie de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, comme une facture d’électricité par exemple. Ensuite, il vous suffit de suivre la procédure en transmettant vos documents, et vous recevrez par la suite une confirmation de votre inscription sur la liste électorale de votre commune.

Que faire en cas de retard ?

En cas de retard, si vous laissez passer ce délai, pas de panique : l’inscription reste possible dans la mairie de votre commune de résidence jusqu’au 3 mai 2024 inclus. Là encore, vous devrez fournir les justificatifs adéquats. Il est également possible de faire cette démarche par courrier postal en envoyant le document Cerfa prévu à cet effet et les justificatifs au plus tard le 3 mai 2024.

Cas particuliers

Pour certains cas très particuliers, le délai pour s’inscrire est même allongé jusqu’au 30 mai 2024. Par exemple pour les personnes qui deviendront françaises ou majeures entre le 4 mai et le 8 juin 2024, ou encore pour les fonctionnaires qui déménageront dans cet intervalle.

Procuration

En cas d’absence pour se rendre aux urnes le 9 juin prochain, vous pouvez charger un électeur de votre choix de voter à votre place, dans votre bureau de vote. Pour cela, vous devez faire une procuration de vote. Vous pouvez l’effectuer en vous rendant dans un commissariat, une gendarmerie ou un tribunal. Vous pouvez désormais également faire une procuration en ligne.

Si vous êtes inscrit mais que vous ne savez pas dans quel bureau de vote, vous pouvez le vérifier via le site servicepublic.fr.