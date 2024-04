Seine-Saint-Denis : un homme interpellé après avoir poignardé un voyageur dans le RER B en gare du Bourget

Un homme de 30 ans a été gravement blessé par arme blanche, ce lundi 29 avril, au niveau de la gare du Bourget, sur le RER B, selon une source policière à CNEWS. Une enquête pour tentative d’homicide a été ouverte par le parquet de Bobigny.

Une nouvelle attaque au couteau. Un homme a été transporté à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, ce lundi en fin d’après-midi, après avoir été poignardé à plusieurs reprises au niveau de la main, du thorax et du coeur, alors qu’il se trouvait dans une rame du RER B, à la station du Bourget, a-t-on appris de source policière à CNEWS. Le pronostic vital de la victime n’est plus engagé, et un suspect a été interpellé.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se sont déroulés un peu avant 18h. Les policiers, alertés par des voyageurs, ont retrouvé à la gare du Bourget un homme, âgé de 30 ans, gravement blessé par arme blanche. L'homme aurait été agressé par un autre voyageur, et aurait reçu au moins trois coups de couteau, sans que les policiers ne soient en mesure, à ce stade, d'identifier un mobile. Dans la foulée, les enquêteurs ont retrouvé l’objet du délit (un couteau) au niveau des escaliers en bout de quai.

Le principal suspect, un homme de nationalité française né en 1994, a été interpellé quelques minutes plus tard après avoir pris la fuite. Il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de la Seine-Saint-Denis.

Plus d’informations à venir...