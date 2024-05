Météo : les températures printanières et le beau temps seront-ils de retour la semaine prochaine ?

Après un mois d’avril en demi-teinte, marqué par des températures automnales et un temps pluvieux, le mois de mai commence, ce mercredi, dans la fraîcheur et l’agitation. Cependant, les conditions météorologiques devraient s’améliorer la semaine prochaine, malgré quelques passages pluvieux et orageux.

Entre pluies orageuses et ciel couvert, les dégradations météorologiques se poursuivent sur une grande partie de la France depuis plus d’une semaine et le soleil se fait désirer. Mais alors que le mois de mai débute ce mercredi, les conditions météorologiques devraient s’améliorer dans les prochains jours. Bien que quelques éclaircies devraient être de retour dans l’Hexagone, quelques averses à caractère de giboulées devraient gâcher la fête.

Cette ambiance mi-automnale, mi-printanière, devrait se poursuivre jusqu’en début de semaine prochaine avec un temps pluvieux dans le Nord-Ouest et orageux dans le Sud-Ouest durant la journée du lundi 6 mai. Ailleurs, les nuages devraient dominer le ciel français et les orages devraient s’étendre sur une bonne partie du territoire dans la nuit du lundi au mardi, notamment à Toulouse, Bordeaux, Limoges, Vichy, Bourges et Amiens.

En revanche, il est important de signaler que, durant cette journée, les températures devraient être très douces et les maximales devraient atteindre 21 °C à Lille, 22 °C à Paris et Reims, et jusqu’à 25 °C à Lyon, Tarbes et Toulouse.

La perturbation de la veille devrait rester en place durant la journée du mardi 7 mai avec une pluie généralisée touchant les quatre coins de la France, sauf le sud de la Provence-Alpes-Côte d’Azur où les éclaircies seront remarquables.

Samedi 11 mai, journée la plus chaude de la semaine

Mais à compter du mercredi 8 mai, le soleil devrait marquer sa présence sur une bonne partie du territoire notamment en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France ainsi qu’en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Des averses sont toutefois attendues sur le côté Est du pays. Concernant les températures, les maximales devraient atteindre 21 °C sur la moitié nord et jusqu’à 25 °C sur la moitié sud.

Jeudi 9 et vendredi 10 mai, les éclaircies devraient se généraliser. On parle, ici, de deux journées ensoleillées et sans pluie. Le mercure devrait rester stable. On devrait enregistrer 21 °C à Paris et à Marseille, 22 °C à Auxerre et à Perpignan et 23 °C à Toulouse et à Montpellier.

Enfin, samedi 11 mai, les conditions météorologiques devraient être «très printanières». Le soleil devrait dominer le ciel français et les températures pourraient dépasser les 23 °C dans le Nord du pays et les 25 °C dans le Sud.

À noter que, pour l’heure, ces prévisions établies par Météo-France sont probabilistes. Elles devraient se confirmer en début de semaine prochaine.