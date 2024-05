Orages en Ile-de-France ce 1er mai : appel à la vigilance sur les autoroutes A10, A11 et les routes vers Paris

Vinci Autoroutes a alerté ce mercredi sur le risque de phénomènes glissants sur les axes A10 et A11 en Ile-de-France ainsi que sur le tronc commun routier vers Paris, alors que Météo-France prévoit un épisode orageux conséquent dans la soirée entre 19h et 2h du matin.

La prudence est de mise sur la route pour ce soir. Le groupe Vinci Autoroutes a alerté ce mercredi sur les importantes précipitations qui pourraient s'abattre sur les axes routiers de la région francilienne. Météo-France a d'ailleurs placé plusieurs départements en vigilance orange, pour des violents orages.

«Des pluies importantes accompagnées de vents violents et d'orages, propices à la formation de phénomènes glissants pourraient survenir entre 19h et 2h du matin, dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, et la région parisienne», a prévenu Vinci.

Les axes potentiellement concernés sont les autoroutes A10, A11 et le tronc commun routier vers Paris, a ajouté le groupe, appelant à la vigilance des automobilistes.

Les équipes de Vinci restent mobilisées et communiqueront régulièrement sur l'état de ces différentes zones, précise le communiqué.