Périgueux : il commande du cannabis, un policier déguisé en facteur lui livre son colis

Un homme de 32 ans habitant à Périgueux, assigné à résidence avec un bracelet électronique, a été condamné à huit mois de prison ferme pour avoir commandé un kilogramme de cannabis sur Internet. C'est un policier déguisé en facteur qui est venu lui livrer le colis, avant de l'interpeller en flagrant délit.

Une livraison surprise. Alors qu’il se trouvait assigné à résidence avec un bracelet électronique pour purger une peine de prison, un Périgourdin de 32 ans a été piégé par les services de douane et de police françaises, qui ont repéré puis suivi un colis d’un kilogramme de cannabis que l’homme avait commandé sur Internet. Pris au piège, le trentenaire, multirécidiviste, a été directement conduit en prison après son procès en comparution immédiate.

Une «livraison surveillée»

L’affaire a débuté le 20 avril. Ce jour-là les douanes françaises ont repéré un paquet suspect en provenance des Etats-Unis qui se trouvait dans un centre de tri de la poste, à Wissous (Essonne). Après analyse et vérifications, elles se sont aperçues qu’il contenait des produits stupéfiants, en l’occurrence un kilogramme d’herbe ainsi que 50 grammes de résine de cannabis. Colis sur lequel les forces de l'ordre ont pris soin de relever l'adresse du destinataire située à Périgueux (Dordogne).

Les douaniers ont alors prévenu les policiers qui ont mis en place ce qu’ils appellent «une livraison surveillée». En d’autres termes, un policier s’est fait passer pour un employé de la poste et a livré le colis directement à l’adresse indiquée. L’homme et sa compagne ont réceptionné le colis normalement, sans se douter du subterfuge. Ils ont immédiatement été interpellés par des policiers qui se trouvaient en planque, non loin du domicile du couple, et placés en garde à vue.

Un «service rendu à un ami»

Selon le parquet de Périgueux, l’homme pris en flagrant délit a été jugé en comparution immédiate, lundi 29 avril, pour importation, détention et usage de stupéfiants. Lors de son audition par les enquêteurs puis devant le tribunal, le trentenaire, qui possède six mentions à son casier judiciaire (une seulement liée à des stupéfiants), a indiqué avoir donné l'adresse de sa compagne, qui n'était pas au courant de la livraison, pour «dépanner un ami».

Il a également avoué connaître le contenu du colis mais pas la quantité. En échange de ce «service», il aurait pu garder pour lui «une petite partie» de la cargaison, pour sa consommation personnelle. Insuffisant pour convaincre le juge, qui l’a finalement condamné à huit mois de prison ferme (contre 12 à 15 requis), avec mandat de dépôt. Il a été immédiatement conduit en prison après l’audience.