«Celui qui ne respecte pas les valeurs de notre pays, il dégage», martèle le député Karle Olive

«Celui qui ne respecte pas les valeurs de notre pays, il dégage», a insité ce jeudi sur CNEWS Karl Olive, député Renaissance des Yvelines.

Invité sur le plateau de La Matinale de CNEWS ce jeudi 2 mai, le député Renaissance Karl Olive s'est exprimé sur l'excuse de minorité.

Pour lui, celle-ci ne doit pas être attenuée mais simplement supprimée : «Il faut prendre la délinquance juvénile à bras le corps. Lorsque l'on avait 13 ans à l'époque, on avait le respect de l'autorité», a-t-il assuré.

Ainsi, l'élu souhaite que pour les mineurs qui écoperaient d'une amende pour des faits de délinquance, il y ait également une saisie directement sur le compte bancaire des parents : «Je peux vous dire que les gamins réflechiront à deux fois», a-t-il lancé.

Aussi, le député et maire de Poissy propose une solution dissuasive, qu'il avait déjà évoqué par le passé : «Le pouvoir d'achat citoyen, 30 et 50 euros de réduction pour les 12 à 17 ans en sport et en culture, en échange d'un comprortement citoyen», a-t-il suggeré.

Lancée par Sonia Mabrouk sur le lien entre l'immigration et cette délinquance juvénile, en évoquant le cas de la mort de Matisse, 15 ans, Karl Olive a estimé que le problème est avant tout l'autorité : «Ce n'est pas le sujet, commençons par l'autorité de l'État», a-t-il répondu.

«Celui qui ne respecte pas les valeurs de notre pays, il dégage», a-t-il toutefois ajouté.

Le député et maire de Poissy a également déploré une double peine vécue par les habitants des quartiers populaires : «Ces quartiers qui sont stigmatisés, le sont aussi parce qu'une minorité vient bousiller leur quotidien», a-t-il ajouté.