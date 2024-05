Élections européennes 2024 : le candidat centriste Gilles Mentré va retirer sa liste

Le candidat de la liste Le Centre aux prochaines élections européennes Gilles Mentré devrait prochainement retirer sa candidature, pour des raisons financières et d’exposition, a-t-il expliqué à CNEWS ce jeudi 2 mai.

Alors que la campagne des élections européennes bat son plein, la route semble plus longue pour certains candidats. C’est le cas notamment pour Gilles Mentré. Le conseiller du 16e arrondissement de Paris et vice-président de la commission Transition écologique et énergétique de la Métropole du Grand Paris a ainsi décidé de retirer sa liste, baptisée «Le Centre».

«Je vais retirer ma liste», a-t-il confié à CNEWS, pour «des raisons financières», liée notamment «au désengagement d’un partenaire». Le haut-fonctionnaire a regretté l’absence des prise en charge des bulletins de vote et des professions de foi, comme c’est le cas lors de l’élection présidentielle. «Pour présenter une liste aux européennes, il faut avancer 1 million d’euros. Les professions de foi, les bulletins sont imprimés et distribués par les listes, ce qui fait de ce scrutin, l’élection la plus chère de France», a-t-il déploré.

Pour remédier à cette problématique, cet ancien collaborateur de Jean-Louis Borloo a défendu la mise en place «d’un vote électronique, comme en Estonie», qui permettrait, selon lui, aux candidats «de ne plus avancer une telle somme».

«Il n’y aucune place pour une nouvelle offre politique»

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, publié le 26 avril dernier, la liste de Gilles Mentré serait créditée de moins de 1% des intentions de vote. Une candidature qui ne semble pas décoller par manque d’exposition a-t-il jugé. «Je remets en cause la question du temps de parole. Ma liste n’a pas du tout été mise en valeur par qui que ce soit. Il n’y a plus aucune place pour une nouvelle offre politique», a-t-il regretté.

Au travers de sa candidature, Gilles Mentré a souhaité mettre en avant sa volonté de «décentralisation et d’un changement radical des institutions», y compris à l’échelle européenne. «Les agriculteurs avaient mis les panneaux des villes à l’envers, nous voulions remettre l’Europe à l’endroit», a-t-il déclaré.

Dans le cadre de sa campagne, le conseiller parisien a eu l’occasion de rencontrer de nombreux acteurs locaux. Au cours de ses échanges, la tête de liste a relevé une différence de priorité dans ce scrutin. «Nous avions recueilli un cahier de doléances, auprès d’élus locaux. Ce que demandent les gens c’est de remettre les territoires et le pouvoir du peuple au centre de tout. Le referendum "pour ou contre Macron" ou "pour ou contre Bardella" est faux. Dans les villages, la réalité n’est pas là».