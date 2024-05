Nicolas Bay poursuivi en diffamation par le rappeur Médine : le vice-président exécutif de Reconquête relaxé

Nicolas Bay, vice-président exécutif du parti Reconquête, a été relaxé ce jeudi par le tribunal correctionnel de Paris. Il était poursuivi en diffamation par le rappeur Médine.

Médine perd son procès contre Nicolas Bay. En juin 2021, le rappeur Médine avait déposé une plainte à l’encontre du vice-président du parti d’Eric Zemmour pour diffamation. Nicolas Bay était alors candidat aux élections régionales en Normandie pour le Rassemblement national (RN), et avait évoqué l’artiste sur son blog.

Le Conseil régional avait subventionné un documentaire consacré au rappeur du Havre, suscitant la colère de Nicolas Bay, qui avait alors qualifié Médine de «proche de la mouvance islamiste des Frères musulmans».

Le tribunal a relaxé le vice-président de Reconquête ce jeudi 2 mai, jugeant que «si le lien fait entre Médine et “la mouvance islamiste des Frères musulmans” résonne comme une infamie pour lui, ce n’est qu’au prix d’une extrapolation que celui-ci peut y voir l’imputation d’un fait précis», a rapporté l’AFP.

Une «opinion» et non une diffamation

Afin que la diffamation soit caractérisée, elle doit évoquer «un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité», a précisé le tribunal.

Ainsi, le tribunal a estimé qu’il s’agissait là d’une «opinion» dont «la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée».

Lors du procès qui s’est tenu en mars dernier, le parquet avait déjà estimé que les propos poursuivis «relevaient de l’opinion et du jugement de valeur» et non de la diffamation.