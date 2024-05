Sondage : le RN toujours en tête des intentions de vote aux européennes, Reconquête en hausse, la majorité présidentielle à la peine

La liste Rassemblement national reste très largement en tête des intentions de vote pour les élections européennes, selon un nouveau sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD.

À un peu plus d’un mois des élections européennes, la liste du Rassemblement national, menée par Jordan Bardella, reste toujours largement en tête des intentions de vote, selon un nouveau sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD. Il s'agit de la quatrième vague du Baromètre sur les élections européennes. Avec 29% des voix, la liste du RN baisse toutefois de 1% par rapport à une précédente étude datant du 26 avril dernier.

Celle de la majorité présidentielle, portée par Valérie Hayer, reste en seconde position mais loin derrière celle du Rassemblement national, avec seulement 17% des intentions de vote (-1% par rapport au précédent sondage). L’écart entre Renaissance et le Parti socialiste diminue, avec seulement trois points d’écart entre la liste de Valérie Hayer et celle de Raphaël Glucksmann, co-président de Place Publique.

Après ces trois listes de tête, les autres partis politiques sont au coude à coude, mais le parti d’extrême droite Reconquête, fondé par Éric Zemmour avec Marion Maréchal comme tête de liste pour le prochain scrutin, tire son épingle du jeu. La liste Reconquête est la seule à obtenir 2 points supplémentaires dans cette nouvelle étude OpinionWay, et se trouve donc en quatrième position avec 8% des intentions de vote.

Cette petite poussée n’est pas sans rapport avec les récentes interventions dans les médias de Marion Maréchal, qui s’est indignée de la naissance de jumeaux du couturier français Simon Porte Jacquemus et de son mari, bébés nés par GPA. Des propos qui relèvent d’une «homophobie décomplexée», selon les mots de la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot, et qui ont relancé le débat sur la GPA dans les médias et dans la sphère politique.

Le RN régresse chez les plus jeunes

Les listes Les Républicains, La France Insoumise et Europe Écologie – Les Verts sont quant à elles toutes au même niveau, à 7% des intentions de vote, mais les dynamiques sont différentes. La liste LR a pris +1% par rapport à la précédente édition du sondage, tandis que celle de LFI en a perdu un, et la liste écologiste est restée au même niveau. La liste du Parti communiste affiche quant à elle 4% des intentions de vote, et les autres listes plafonnent quant à elles à 1%.

Les intentions de vote chez les jeunes ont beaucoup fluctué par rapport à la précédente édition du baromètre. En effet, les 18-24 ans sollicitent à 19% la liste Renaissance de Valérie Hayer, à 18% celle de LFI, 15% celle du PS et 13% celle du PCF. Alors que 44% des 18-24 privilégiaient le RN la semaine dernière, ils ne sont plus que 12% cette semaine.

En revanche, le Rassemblement national peut compter sur les électeurs plus âgés, notamment les 50-64 ans, chez qui il comptabilise 37% des intentions de vote. Chez les plus de 64 ans, l’écart se resserre toutefois entre le RN et la majorité présidentielle, avec respectivement 26% et 24% des voix. Le parti d'extrême droite compte également de nombreux électeurs dans les catégories socio-professionnelles inférieures, puisque les sondés y appartenant sont 44% à soutenir le RN. Les CSP+ sont plus partagées, avec 13% des intentions de vote pour le Parti socialiste, 20% pour Renaissance et 23% pour le Rassemblement national.

Ces élections européennes, qui se veulent être un premier acte avant la présidentielle de 2027, vont être un indicateur pour les candidats qui souhaitent prétendre à l’Élysée dans trois ans, et notamment pour la majorité présidentielle. Selon l’enquête OpinionWay, 60% des électeurs d’Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle de 2022 voteront pour la liste de Valérie Hayer, le reste des sondés étant partagés entre Les Républicains (9%), le Parti socialiste (8%) ou le Rassemblement national (6%).

Ce sont surtout les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2022 qui semblent les plus perdus : ils ne sont que 25% à soutenir la liste LFI de Manon Aubry. Celle de Raphaël Glucksmann est plus populaire, avec 29% des intentions de vote chez les anciens électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont également 13% à se tourner vers la liste écologiste, et 10% vers le RN.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, les 28 et 29 avril 2024, sur un échantillon de 1.009 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon représentatif de 1.060 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.