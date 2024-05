Élections européennes 2024 : «Certains candidats se cachent idéologiquement», selon le ministre Guillaume Kasbarian

«Certains candidats se cachent idéologiquement», a estimé ce vendredi sur CNEWS Guillaume Kasbarian. Le ministre du Logement réagissait au dernier sondage OpinionWay, qui donne le RN largement en tête des intentions de vote pour les élections européennes.

Invité de la Grande Interview sur CNEWS ce vendredi 3 mai, Guillaume Kasbarian, ministre du Logement, s’est exprimé sur les élections européennes et les chances de la candidate de la majorité, Valérie Hayer.

Dans un dernier sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD sur les intentions de vote des Français pour les prochaines élections européennes, Valérie Hayer, candidate de la majorité présidentielle, arrive en deuxième position (17%), derrière le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella (29%).

Une projection qui n’inquiète pas pour autant Guillaume Kasbarian : «Il reste plus d’un mois de campagne, avec un taux de participation malheureusement projeté qui est très faible, avec des jeux qui sont extrêmement ouverts et avec une campagne qui est en train de s’intensifier».

«Tous ceux qui ont déjà fait une campagne, et j’en fais partie, savent que rien n’est joué jusqu’au dernier moment, jusqu’au dernier vendredi avant l’élection», a affirmé le ministre du Logement.

«Avec Valérie Hayer, vous savez pour qui vous votez»

Concernant Valérie Hayer, Guillaume Kasbarian a estimé qu’elle était «combative» et que lors du débat organisé ce jeudi, «il y avait du punch, des propositions et du concret». Il a également qualifié la candidate de la majorité «courageuse» et de «très réaliste».

«Pour moi, elle pose le bon diagnostic et elle est très claire idéologiquement sur ce qu’elle veut faire au niveau européen. C’est une élection européenne et vous avez ici la clarté idéologique d’une candidate qui défend l’Europe, la défense européenne, une politique agricole commune, une industrie européenne, la commande publique européenne et avec qui il n’y pas de surprises», a-t-il ajouté.

«Avec Valérie Hayer, vous savez pour qui vous votez. Ce n’est pas le cas de beaucoup de candidats, qui se cachent idéologiquement, qui ne vous disent pas carte sur table ce qu’ils feraient : est-ce qu’ils seraient dans l’Europe ou est-ce qu’ils seraient en dehors, est-ce qu’ils sont pour ou contre l’euro, est-ce qu’ils veulent ouvrir ou fermer les frontières au sein de l’Union européenne, ou encore est-ce qu’ils sont pour ou contre la défense européenne ?», a finalement énuméré Guillaume Kasbarian.

Enfin, selon lui, «être clair idéologiquement avec ses électeurs» est «ce qui fait la différence dans une campagne».