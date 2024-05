Météo : voici les 32 départements placés en vigilance jaune orages ce vendredi

Après un premier épisode orageux qui a touché la France dans la nuit de mercredi à jeudi, les risques d’orages sont toujours présents. Météo-France a ainsi placé 32 départements en vigilance jaune «orages» ce vendredi.

Sont concernés : les Côtes d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, l’Orne, la Sarthe, le Maine-et-Loire, l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loire, la Vienne ou encore les Deux-Sèvres.

© Météo-France

Le centre de la France est particulièrement concerné par cette vigilance. Ainsi, le Loiret, le Cher, l’Indre, la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne, le Lot, la Corrèze, la Creuse, l’Allier, la Nièvre et l’Yonne sont également sous surveillance.

Légèrement plus à l’est, la Saône-et-Loire, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, l’Ardèche, la Drôme et le Vaucluse n’échapperont pas non plus aux orages ce vendredi.

Selon les prévisions de Météo-France, cette vigilance ne devrait pas durer toute la journée. En effet, elle devrait commencer en début d’après-midi et s’étendre jusqu’à 21h environ.

Le service météorologique recommande d’être attentif à de potentielles évolutions de cette alerte. Il est également conseillé de s’éloigner des arbres et des cours d'eau, de s’abriter dans un bâtiment en dur, d’éviter de se déplacer et de ne pas utiliser son téléphone et ses appareils électriques lorsque l’épisode orageux est en cours.