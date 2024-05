RER C : une voiture tombe sur les rails près de la gare de Choisy-le-Roi, le conducteur grièvement blessé

Un automobiliste a été grièvement blessé après la chute de sa voiture sur les voies du RER C depuis un pont près de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ce vendredi.

Un accident spectaculaire. Un automobiliste a été grièvement blessé ce vendredi après avoir chuté d'un à bord de son véhicule sur la voie du RER C, aux abords de la gare de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).

L'individu dans un état jugé «grave» a rapidement été pris en charge, ont confié les pompiers à CNEWS. Il est âgé de 18 ans selon la préfecture du département auprès de l'Agence France-Presse, qui a précisé qu'il avait perdu le contrôle de sa voiture sur le pont de Choisy.

Cela étant, le pronostic vital de l'automobiliste n'est pas engagé, a ajouté cette même source.

Choisy-le-Roi : Une voiture tombe d'un pont puis est percutée par un RER C, l'automobiliste est blessé



https://t.co/tnUjRTps5z pic.twitter.com/YQWOIBoDjG — Actu17 (@Actu17) May 3, 2024

Le conducteur du RER C a pu déclencher le freinage d'urgence à la vue du véhicule sur la chaussée, sans pour autant éviter une collision.

#InfoTrafic #RERC





[MAJ] Le trafic est interrompu entre Paris-Austerlitz et Juvisy ainsi qu'entre Paris-Austerlitz et Massy-Palaiseau, conséquence d'un obstacle sur la voie en gare de Choisy-le-Roi.





Heure de reprise estimée : 18h00. https://t.co/f911QLhVbA — RER C (@RERC_SNCF) May 3, 2024

Sur son compte X, le RER C annonçait «un obstacle sur la voie», aux alentours de 14h30.

Des complications sur l'ensemble du réseau

L'arrêt en pleine voie du RER C a rapidement engendré des complications sur d'autres axes de transports en commun.

«Nous avons été arrêtés près d'une heure aux environs de Melun (Seine-et-Marne). Les contrôleurs nous ont expliqué qu'un accident grave avait eu lieu à l'approche de Paris et qu'une personne s'était retrouvée sur les rails. Le TGV a repris sa route à un rythme léger ensuite en direction de Paris. Pendant le temps d'attente, on a eu le droit à une bouteille», a confié Lorik, 37 ans, passager du TGV Marseille-Paris.

Selon les prévisions, le trafic sur le RER C devrait reprendre aux alentours de 18h, sauf si l'extraction du véhicule et la remise en état des voies prend plus de retard cet après-midi.