Élections européennes 2024 : Éric Zemmour pris à partie lors d'un déplacement à Ajaccio

En campagne à Ajaccio pour les élections européennes du 9 juin prochain, le président du parti Reconquête Éric Zemmour a été pris à partie sur un marché ce samedi 4 mai matin.

Une campagne mouvementée. En déplacement à Ajaccio à l’approche des élections européennes, l’ancien candidat à la présidentielle a été visé par des insultes et des jets d’œufs lors d’une déambulation sur un marché ce samedi 4 mai matin. «Il y a eu des jets d'eau et des jets d'œufs et une femme a tenté de le bousculer», a indiqué une source policière, précisant que «l'incident a été très bref». Une altercation entre Éric Zemmour et une femme a eu lieu suite à cela.

Le procureur d’Ajaccio Nicolas Septe a déclaré qu’une enquête avait été ouverte pour «violences en réunion avec arme» et que les investigations avaient été confiées à la direction interdépartementale de la Police nationale (DIPN) afin de déterminer les personnes ayant agressé Éric Zemmour.

des groupuscules violents

«Ce sont des imbéciles violents qui croient m'intimider. Mais moi, je suis comme les Corses, on ne m'intimide pas», a réagi Éric Zemmour. «Voilà le vrai visage de l'extrême gauche, des groupuscules violents, qui veulent véritablement notre mort», a-t-il partagé sur X(ex-Twitter).

Il a ensuite continué sa déambulation protégé par un cordon de CRS. Sur certains étals du marché, Éric Zemmour a été accueilli très chaleureusement. En campagne pour les élections européennes, il soutient la liste menée par Marion Maréchal en ce moment créditée de 5 à 7% d'intentions de vote.