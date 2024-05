Fusillade dans le Gard : huit personnes mises en examen pour meurtre en bande organisée

Fin octobre, deux personnes ont été tuées par balle à Pont-Saint-Esprit (Gard). Ce samedi, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire, huit personnes ont été mises en examen pour meurtre en bande organisée.

Un peu plus de six mois après la fusillade devant la terrasse d'un café de Pont-Saint-Esprit (Gard), qui avait fait deux morts et deux blessés, huit personnes ont été mises en examen pour meurtre en bande organisée dans le cadre de l'enquête, a indiqué le parquet de Nîmes dans un communiqué publié samedi.

Sur ces huit personnes, il y a sept hommes et une femme, tous âgés d'une vingtaine d'années. Ils «contestent leur participation dans ces faits», mais le juge d'instruction précise «qu'il existe des indices graves et concordants à leur encontre», rapporte la procureure, Cécile Gensac.

En plus du chef de meurtre en bande organisée, le magistrat instructeur a retenu ceux de «tentative de meurtre en bande organisée, port, transport, détention d'armes de catégorie A et B, dégradation en bande organisée d'un bien par moyen dangereux pour les personnes ainsi que participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime», a-t-elle ajouté, rapporte l'AFP.

L'ensemble des mis en examen ont été placés en détention provisoire.

LES DEUX VICTIMES ÂGÉES DE 24 ET 25 ANS

Six mois après les faits, les enquêteurs de la section de recherches de Nîmes avaient procédé à 13 interpellations le 30 avril, lors d'une vaste opération qui avait mobilisé 240 gendarmes.

Pour rappel, les faits s’étaient déroulés dans le centre-ville de Pont-Saint-Esprit dans la nuit du 28 au 29 octobre 2023, devant la terrasse d’un café fermé. Les quatre victimes venaient de sortir d’un bar à chicha situé proche du Rhône lorsque des individus cagoulés, circulant à bord d’un véhicule, avaient ouvert le feu en leur direction.

Les deux personnes décédées étaient âgées de 24 et 25 ans et l'une d'elles était connue de la justice pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de proxénétisme. La seconde était inconnue des services de la justice.