Haute-Corse : un randonneur retrouvé mort de froid sur le GR20 et son compagnon hospitalisé en état d’hypothermie

Deux randonneurs ont été piégés dans une tempête de neige ce jeudi 2 mai au soir. L'un d’entre eux a été retrouvé mort de froid alors que son compagnon a survécu et a été héliporté en état d’hypothermie vers l’hôpital de Calvi ce vendredi 3 mai au matin. Retour sur les faits.

Drame sur le GR20. Après avoir été pris au piège par le froid et la nuit, à plus de 2.000 mètres d’altitude, deux randonneurs ont été portés disparu ce jeudi 2 mai au soir. Parmi eux, l’homme de 50 ans a été retrouvé mort sur le sentier du GR20 par les secours vendredi 3 mai dernier. Son compagnon a en revanche survécu et a été hospitalisé en état d’hypothermie vers l’hôpital de Calvi.

Pris au piège dans une tempête de neige

Cette semaine, Météo-France avait lancé plusieurs alertes sur les conditions très difficiles pour cette journée de jeudi, entre le fort vent et les averses. La Haute-Corse était en vigilance jaune pour les orages, le vent, les avalanches et les pluies et inondations. Les gendarmes avaient été alertés par le binôme jeudi soir dernier à 20h30, qui s’était retrouvé en difficulté quant au phénomène de dégradations météorologiques annoncé par Météo-France.

Une intervention impossible par les secours

Les deux randonneurs, originaires de Moselle, avaient rejoint le refuge d’Ortu di u Piobbiu vers 13h, mais ont voulu repartir dans l’après-midi en direction de celui de Carrozzu et se sont donc exposés plus longuement aux conditions extérieures, mettant ainsi leur vie en péril. Il avaient pour objectif d’avaler deux étapes en une pour atteindre plus rapidement le refuge de Carrozzu où passer la nuit.

Pour tenter de les secourir, une caravane terrestre et cinq agents du PGHM (pelotons de gendarmerie de haute montagne) a été envoyée par les unités de secours mais n’a malheureusement pas réussi à rejoindre les deux hommes pris au piège à 2.050 mètres d’altitude. Avec les torrents pluviaux, les cours d’eau ont débordé et ont envahi les sentiers, qui n’étaient plus praticables par les personnels. Les hélicoptères n’ont eux aussi pas pu intervenir. Quant aux randonneurs, ils n’étaient pas suffisamment bien équipés pour «ce genre d’itinéraire dans des conditions hivernales», a souligné l’unité dans le journal Le Parisien.

Les secours n’ont pu les atteindre que vendredi matin. L’homme de 50 ans a été retrouvé mort sans doute de froid et d’épuisement et le deuxième randonneur a été immédiatement pris en charge et transporté à l’hôpital où il en sort quasiment indemne.

Un appel à la prudence

Une enquête judiciaire est en cours pour éclaircir les circonstances du drame et a été confiée au PGHM. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. En effet, chaque année de nombreuses personnes décèdent dans la montagne corse. «Il faut redoubler de prudence : rester humble face à la montagne, savoir faire demi-tour, et être bien équipé», a déclaré l’unité de gendarmerie spécialisée au journal Le Parisien.