Colombe, bénévole évincée des Restos du cœur car électrice RN : la classe politique réagit à son interview télévisée

Bénévole des Restos du cœur, Colombe a suscité l’émotion des Français après son intervention dans un reportage télévisée de TF1. Cette sexagénaire au RSA et électrice du RN, a reçu le soutien de la classe politique. Elle a par ailleurs été évincée de l’association en raison de son appartenance politique.

Colombe, une électrice du Rassemblement national et bénévole auprès des Restos du cœur, a été évincée de l’association après la diffusion d’une vidéo virale sur les réseaux sociaux. Alors que la séquence a fait plus de 5 millions de vue, cette sexagénaire, présente à Perpignan en marge du meeting de Marine Le Pen, avait fondu en larmes en racontant sa situation personnelle.

«On est arrivé dans un monde de fous, il faut qu’on trouve des solutions. On a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, les menaces (...) Il n’y a pas de travail, pas d’usine », avait-elle dit au micro de TF1. Puis elle a ajouté : «Je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole aux Restos du cœur et j’aide les gens de la rue».

Un soutien unanime de la part de la classe politique

Depuis son intervention télévisée, Colombe a reçu le soutien de la classe politique. «Quand certains jours la bataille politique nous paraîtra difficile, il suffira de penser à Colombe. Elle nous rappellera toujours pour quoi et pour qui nous nous battons», a écrit Marine Le Pen.

Quand certains jours la bataille politique nous paraitra difficile, il suffira de penser à Colombe. Elle nous rappellera toujours pour quoi et pour qui nous nous battons. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 2, 2024

«Toutes les Colombes du pays, nous ne devons pas les mépriser, mais les entendre, les comprendre. Et que demain, elles placent leur espoir et leur bulletin chez nous, à gauche. Combien de Colombes ai-je rencontré sur le front de la Somme et ailleurs ? Des dizaines, des centaines, des milliers», a réagi le député LFI François Ruffin sur X.

Toutes les Colombes du pays, nous ne devons pas les mépriser, mais les entendre, les comprendre. Et que demain, elles placent leur espoir et leur bulletin chez nous, à gauche.





Combien de Colombes ai-je rencontré sur le front de la Somme et ailleurs ? Des dizaines, des centaines,… https://t.co/xeVPwl0fJl — François Ruffin (@Francois_Ruffin) May 2, 2024

«Les mots de Colombe m’ont frappé. J’ai décidé de lui écrire pour entamer le dialogue avec elle. Pour lui démontrer que M. Bardella et le RN sont des faussaires de la question sociale et que la gauche que je représente entend sa colère légitime et veut y répondre», a écrit, de son côté, Léon Deffontaines, tête de liste du Parti Communiste français aux Européennes.

Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, a pour sa part condamné l’évincement de Colombe des Restos du cœur. «Alors qu’il existe une pénurie de bénévoles dans ce pays, les Restos du cœur ne trouve rien d’autre à faire que de se séparer d’une bénévole de longue date, qui vient en aide aux personnes dans le besoin, par pur sectarisme. Nous te soutenons Colombe», a-t-il tweeté.