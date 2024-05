Xi Jinping en France : quel est le programme de la visite d'Etat du dirigeant chinois ?

En visite d'Etat en France ces 6 et 7 mai, le président chinois Xi Jinping va participer à différentes réunions de travail et cérémonies protocolaires en compagnie d'Emmanuel Macron.

L'avion de Xi Jinping a atterri en France ce dimanche 5 mai. Le président chinois est l'invité d'Emmanuel Macron dans le cadre d'une visite d'Etat organisée ces 6 et 7 mai en l'honneur de 60 années de relations diplomatiques entre la Chine et la France. Xi Jinping va enchaîner les rendez-vous, entre considérations politiques, économiques et protocolaires.

Lundi, les deux chefs d'Etat auront le temps d'aborder les principaux sujets qui les rassemblent ou les divisent lors de plusieurs réunions de travail. En tête de liste, la guerre en Ukraine fera sans doute l'objet de nombreuses discussions, alors que la Chine s'affiche toujours comme l'un des principaux alliés de Moscou. En 2023, Emmanuel Macron avait déjà demandé à son homologue chinois de «ramener la Russie à la raison».

Les différends commerciaux seront également à l'ordre du jour et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se joindra aux discussions dans la matinée. Un forum économique franco-chinois est par ailleurs prévu le même jour, avant de laisser place à la très protocolaire cérémonie d'accueil, organisée lundi après-midi aux Invalides, à Paris.

Un rendez-vous plus informel dans les Pyrénées

Après cela, les deux dirigeants prendront à nouveau le chemin de l'Elysée et profiteront d'un entretien en tête-à-tête, suivi d'une réunion avec leurs délégations respectives. D'après un communiqué officiel, les discussions porteront notamment sur «nos actions communes face aux enjeux globaux, notamment l'urgence climatique, la protection de la biodiversité et la situation financière des pays les plus vulnérables». Un banquet à l'Elysée en présence de plusieurs artistes chinois viendra clore la journée.

Celle de mardi sera différente puisque le couple présidentiel compte emmener Xi Jinping et son épouse, Peng Liyuan, dans les Hautes-Pyrénées. Emmanuel Macron veut leur faire découvrir le col du Tourmalet, mythique ascension du Tour de France et lieu chargé de souvenirs pour lui qui a séjourné dans la région à de nombreuses reprises, enfant, lorsqu'il rendait visite à sa grand-mère.

Dans ce cadre plus personnel, le chef d'Etat espère pouvoir échanger de manière plus directe avec son homologue chinois. L'an dernier Xi Jinping avait adopté une stratégie similaire puisqu'il avait reçu Emmanuel Macron à Canton, pour une cérémonie du thé dans la résidence du gouverneur de la province du Guangdong, laquelle avait accueilli son propre père lorsqu'il occupait ce poste, de 1978 à 1981.