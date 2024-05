JO-2024 : avec l’arrivée de la flamme olympique, Marseille s’apprête à vivre deux journées historiques

Le Belem, un mythique trois-mâts, va entrer dans la rade de la cité phocéenne ce mercredi, après douze jours de navigation. À son bord, la flamme olympique. Pour l'occasion, deux jours de festivités sont annoncés par les autorités, le tout encadré par un dispositif de sécurité exceptionnel.

Après son traditionnel allumage sur le site antique d'Olympie le 16 avril et un parcours de 11 jours en Grèce, la flamme des Jeux olympiques de Paris 2024 a pris la mer, bien accompagnée par une quinzaine de jeunes éclaireurs venus de toute la France qui ont été désignés pour veiller sur elle pendant son voyage.

Après 12 jours de navigation, le Belem arrivera à Marseille ce mercredi 8 mai en fin de matinée et sera accueilli par plus de 150.000 personnes, ainsi que par une parade maritime de près d'un millier de bateaux. Un événement pour la cité phocéenne, qui a profité de l'occasion pour se «refaire une beauté».

Nettoyage, feux d'artifices et concerts

Ramassage de plastique, décapage du Vieux-Port, mais surtout de nombreux préparatifs sont prévus pour les festivités qui se tiendront durant les deux jours organisés pour le passage de la flamme olympique. «Il va y avoir une fête géante sur le Vieux-Port, sur la corniche, on va voir une parade en mer, et puis tout d’un coup, au soleil couchant, le Belem qui va arriver avec la flamme olympique à bord», a expliqué le maire de Marseille, Benoit Payan.

Dans le détail, des feux d’artifices, les musiciens de l’orchestre de l’Opéra de Marseille et des tifos préparés par des groupes de supporters de l’OM, accueilleront en début de soirée le Belem dans le Vieux-Port. Un relayeur sera alors chargé de parcourir quelques mètres sur une piste d'athlétisme flottante avant d'allumer le chaudron olympique vers 19h45, en présence notamment du président de la République, Emmanuel Macron. La soirée se terminera par un concert gratuit des rappeurs marseillais Soprano et Alonzo.

6.000 membres des forces de l’ordre mobilisés

Le lendemain, la flamme olympique voyagera dans les rues de Marseille, dans sept lieux symboliques de la ville allant de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde jusqu’au stade Vélodrome avant de parcourir tout le pays, via les Antilles et la Polynésie française, pour arriver à Paris le jour de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet. Le Belem quant à lui restera quatre jours à quai dans le Vieux-Port avant de rejoindre les côtes portugaises et espagnoles et de revenir en France cet été.

Au cours de ces 48 heures, 6.000 membres des forces de l’ordre seront mobilisés pour assurer la sécurité, dont des unités du RAID, des avions rafales et des brigades nautiques.