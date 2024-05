«Marine Le Pen n'a plus le feu sacré, elle se banalise», estime Sarah Knafo

«Marine Le Pen n'a plus le feu sacré, elle se banalise (...) elle décide de se soumettre aux médias, nous, au réel», a estimé Sarah Knafo, troisième candidate de la liste Reconquête aux élections européennes, dans la Grande Interview, sur CNEWS.

Invitée de la Grande Interview sur CNEWS ce lundi 6 mai, Sarah Knafo s’est exprimée sur Marine Le Pen et une potentielle victoire à l'élection présidentielle de 2027.

«Je n’ai pas de boule de cristal, en revanche je connais l’histoire de la 5e République. Je connais aussi la liste de tous ceux qui ont été élus trois ans avant», a-t-elle d’abord déclaré, en citant des personnalités comme Alain Juppé, Lionel Jospin ou encore Édouard Balladur et faisant un parallèle avec les élections européennes. «Ces gens-là ont trois points communs : ils ont été élus trois ans avant, ils étaient les candidats des sondages et des médias et enfin, ils n’ont finalement jamais été élus présidents de la République et n’ont même jamais été au second tour».

Selon elle, «ce n’est pas juste une série statistique. Le fait d’être élu trois ans avant (aux élections européennes, ndlr), ça induit un comportement. Ce que j’observe aujourd’hui, c’est que Marine Le Pen prend cette pente».

«À mon sens, elle n’a plus le feu sacré. Elle est sur une pente où elle se dit qu’il ne faut plus bouger, elle se banalise», a ajouté Sarah Knafo.

Interrogée sur les différences de vision entre Reconquête et le Rassemblement national, elle a estimé que Marine Le Pen a décidé de «se soumettre aux médias» et qu’au contraire, le parti d’Eric Zemmour «se soumet au réel» et «est beaucoup plus humble».

«J’aimerais beaucoup vous dire qu’elle a raison et que le grand remplacement n’est juste qu’une théorie complotiste mais je ne peux pas vous le dire car j’ai grandi en Seine-Saint-Denis. Le grand remplacement est un phénomène qui se vit, se voit, se chiffre et se mesure», a déclaré la numéro 3 de la liste de Reconquête aux élections européennes.

Enfin, Sarah Knafo a estimé qu’un «choc des civilisations» finira par venir en France.