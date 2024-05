Rappel de produits : attention à ces jouets vendus chez Action suspectés de pouvoir provoquer une intoxication

Des kits de scoubidous vendus dans les magasins Action ont été épinglés par le site Rappel Conso en raison d'un risque d’intoxication.

Les «Brins de scoubidou avec accessoires», vendus dans les magasins Action de France, font l’objet d’un rappel de produits, rapporte Rappel Conso. Le produit est épinglé pour une présence excessive d’une substance chimique pouvant être nocive.

#RappelProduit Kit de Scoubidou et accessoires - AVEC





Risques : Intoxication





Les stocks concernés se trouvaient en rayon entre le 1er janvier et le 10 avril 2024 et portent la référence 102758/3202854 ainsi que les code-barres 8715275821800 et 8715275821879 ainsi que la référence

La substance contenue en taux excessif est du phtalate DEHP. Il s’agit d’un plastifiant qui présente un risque d’intoxication pour les enfants.

Les consommateurs ayant chez eux un kit correspondant aux références évoquées doivent cesser de l’utiliser et le rapporter en magasin. «Vous serez intégralement remboursé, même sans preuve d’achat», indique le site Rappel Conso.