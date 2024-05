RER E : la nouvelle gare de Nanterre-la-Folie desservie depuis ce lundi

Les premiers passagers du RER E prolongé ont pu rallier la nouvelle gare de Nanterre-la-Folie ce lundi matin depuis Haussman Saint-Lazare.

Une grande première. Après l'inauguration en grande pompe du prolongement de la ligne E du RER vendredi 3 mai depuis la nouvelle gare de La Défense, les premiers passagers ont pu rejoindre ce lundi matin la gare de Nanterre-la-Folie.

Sortie de terre dans le cadre du projet Éole, la gare flambant neuve de Nanterre est accessible depuis la gare de Magenta. Dans un premier temps, la circulation est limitée aux heures creuses, soit de 10h à 16h en semaine, et entre 10h et 20h durant le week-end.

«À terme, la nouvelle ligne E du RER va contribuer à la désaturation du réseau francilien, à hauteur de 15% sur le A, sur le tronçon Châtelet - Les Halles et La Défense, et 12% sur les RER B et D», se réjouit SNCF Voyageurs.

Service optimal d'ici à 2024

D'ici à fin 2024, début 2025, les trains circuleront à raison de quatre passages par heure puis, lors de la mise en service optimale, les passagers du RER E profiteront de 16 trains par heure. 34 rames de RER NG seront ainsi réceptionnées, permettant à la ligne d'exprimer son plein potentiel.

L'offre sera cependant réhaussée à l'été prochain, entre Neuilly-Porte Maillot «Palais des congrés», elle aussi récemment inaugurée, jusqu'à Nanterre-la-Folie. Sur les trois nouvelles gares (Nanterre, Porte Maillot et La Défense, ndlr), 115 ascenseurs et escalators ont été installés, permettant aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap de bénéficier d'une accessibilité idéale.

«Nous allons exploiter pour le compte d’Île-de-France Mobilités la ligne de RER la plus moderne, rapide et interconnectée de toute l’Île-de-France. Avec cette mise en service, nous sommes au rendez-vous de nos engagements auprès de notre autorité organisatrice Île-de-France Mobilités et de l’Etat pour les voyageurs franciliens comme pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024», a expliqué Christophe Fanichet, Président-directeur général de SNCF Voyageurs, présent ce lundi pour le premier voyage.

«Je suis particulièrement fier de voir naître cette nouvelle ligne grâce au travail ces dernières années de tous les cheminots, que je remercie», a de son côté déclaré Alain Ribat, Directeur Transilien de SNCF Voyageurs.

Prochain cap, le RER E desservira Mantes-la-Jolie à l'horizon 2026. «Une étape importante, qui changera la vie de nombreux franciliens», a expliqué la présidente de la Région et d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse.