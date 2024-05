Orages : voici les 23 départements en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 23 départements en vigilance jaune ce mardi 7 mai pour orages dans la partie sud-ouest du pays. Le temps s'annonce frais et agité.

Un ciel chargé dans une grande partie du sud du pays. 23 départements ont été placés en vigilance jaune ce mardi par l'agence météorologique Météo-France, pour orages, alors que les averses risquent de se multiplier dès ce matin.

Dans le détail, les départements de la Dordogne, la Corrèze, le Cantal, la Haute-Loire, l’Ardèche, la Lozère, l’Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Hautes-Provence, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, l’Ariège, l’Aude, l’Andorre et les Pyrénées-Orientales, sont concernés par cette vigilance jaune pour orages.

Des maximales comprises entre 17 °C et 21°C

Les averses seront ainsi fréquentes au sud de la Loire dès ce matin, mais aussi dans l'après-midi avec un ciel souvent chargé dans le Jura et les Alpes notamment. Du sud-ouest au Massif Central, les giboulées seront ponctuellement orageuses, parfois marquées, notamment en montagne. La limite pluie-neige restera élevée, de 1.800 à 2.000 m.

Seules les régions méditerranéennes seront épargnées par les intempéries, grâce au vent d'ouest à 60 km/h, amenant de belles éclaircies. Sur le nord-ouest et le nord, le ciel sera très nuageux le matin avec quelques pluies. De belles éclaircies se développeront dans la journée, les ondées se feront de plus en plus rares et cesseront en soirée.

Quant aux températures, elles resteront légèrement inférieures aux normales de saison. Les minimales iront de 6 à 10 °C en général d'est en ouest, jusqu'à 13 °C en bord de mer. Les maximales varieront entre 17 et 21 °C en général, ponctuellement 22 ou 23 °C sur la Côte d'Azur et la Corse.