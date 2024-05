Sciences Po Paris : l’entrée des locaux de nouveau bloquée ce mardi par des étudiants pro-palestiniens

Une nouvelle mobilisation en soutien à Gaza a été organisée ce mardi 7 mai devant les locaux de Sciences Po à Paris, provoquant le blocage de l’établissement. Une vingtaine d’étudiants pro-palestiniens sont toujours sur place.

Poubelles, mobilier urbain, vélos en libre-service... Divers moyens ont été utilisés pour bloquer de nouveau l'entrée des locaux de Sciences Po Paris ce mardi par une vingtaine d'étudiants pro-palestiniens, certains arborant des masques sanitaires ou des keffiehs dissimulant une partie de leur visage. Des policiers sont actuellement positionnés à proximité.

«On se mobilise avec ces moyens non conventionnels car on pense qu’on n’a plus d’autres choix, on a essayé les mails, les discussions. On est en période d’examen, on est tous fatigués», a déclaré à l'AFP une étudiante en première année qui n'a pas souhaité dévoiler son identité.

Des élèves en grève de la faim

Cette dernière a justifié le blocage de l'établissement par les mêmes revendications évoquées lors de précédentes mobilisations, à savoir une enquête notamment sur les partenariats avec des universités israéliennes et «l'arrêt de la répression des étudiants mobilisés et des sanctions».

L'étudiante a affirmé que dix autres élèves de l'école avaient entamé une grève de la faim depuis vendredi dernier, à la suite d'une évacuation des locaux de Sciences Po par les forces de l'ordre. Si l'entrée principale reste bloquée, les étudiants en examen peuvent néanmoins entrer par une porte annexe.