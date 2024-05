Commémoration du 8-Mai : comment la cérémonie à Paris va-t-elle se dérouler ?

À l'occasion du 79e anniversaire de la Victoire de 1945, le président de la République, Emmanuel Macron, présidera ce mercredi 8 mai une série de cérémonies commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Une journée de fête commémorative. Pour le 79e anniversaire de la victoire de 1945, de nombreuses figures politiques et militaires se retrouveront autour de différents lieux emblématiques de Paris pour fêter la capitulation de l'Allemagne nazie et la victoire française de la Seconde guerre mondiale.

La journée commencera par une cérémonie solennelle à l'Arc de Triomphe à 9h50. Le président Emmanuel Macron, accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de son Premier ministre, Gabriel Attal, du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, du secrétaire d'État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Mirailles et de toutes les hautes autorités militaires, déposeront des gerbes sur la tombe du Soldat inconnu.

La cérémonie se poursuivra ensuite place Clémenceau, devant la statue du général de Gaulle. Un hommage sera rendu à l'ancien chef de la Résistance française et premier président de la Vème République, qui a joué un rôle crucial dans la victoire des Alliés.

Le point d'orgue de la journée sera la cérémonie nationale qui se tiendra sous l'Arc de Triomphe à partir de 11h30. Après une prise d'armes, le président de la République prononcera un discours commémorant la Victoire de 1945 et réaffirmant les valeurs de liberté et de paix qui ont fondé la République française. La flamme présente sur la tombe du Soldat inconnue sera ravivée. Ce geste symbolique commémore le sacrifice des soldats français morts pour la France.

Un moment de mémoire et de transmission

Ces cérémonies seront l'occasion de rendre hommage aux millions de soldats et civils qui ont péri dans la guerre et de célébrer la victoire des forces alliées sur le nazisme. Elles seront également un moment de transmission de la mémoire de la guerre aux nouvelles générations afin que les atrocités commises ne soient jamais oubliées.

Date majeure de l’Histoire française et européenne, le 8 mai 1945 signe la capitulation de l’Allemagne nazie mettant fin à six longues années de guerre et d'occupation.

Au cours de la nuit du 6 au 7 mai 1945, le texte de reddition de l’Allemagne a été signé à Reims par le général allemand Alfred Jodl accompagné des hauts représentants des Alliés.

Pourtant, Harry S. Truman, président des États-Unis, Winston Churchill, Premier ministre britannique et le Général de Gaulle ont décidé de garder le secret, jusqu’à une annonce commune et simultanée prévue le 8 mai.

Aux alentours de 15h ce jour là, sur toutes les radios et les haut-parleurs de la métropole, le discours du Général de Gaulle annonçant la victoire de la France a été diffusé.

Le 8 mai 1945 représente bien plus qu'une simple victoire militaire. C'est une victoire pour la liberté, la démocratie et les valeurs humaines. C'est la fin d'un régime totalitaire et raciste qui a plongé l'Europe dans la guerre et la barbarie.