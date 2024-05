Familles monoparentales : en quoi consiste le «devoir de visite» des pères qu'Emmanuel Macron veut créer ?

Dans une interview publiée ce mercredi 8 mai, Emmanuel Macron a indiqué vouloir ouvrir un débat sur «le devoir de visite» des pères dans les familles monoparentales. Une mesure qui, aux yeux du président de la République, irait dans le sens de l’égalité entre les hommes et les femmes.

«C’est un devoir d’être parent». Dans un entretien accordé au magazine Elle et paru ce mercredi 8 mai, Emmanuel Macron a annoncé vouloir lancer un débat sur le rôle des parents et principalement du père dans le cadre des familles monoparentales avec, notamment, l’instauration d’un «devoir de visite» pour les pères.

Si le chef de l’État vise les pères, c’est essentiellement en raison des statistiques touchant aux familles monoparentales. Ainsi, «85% des familles monoparentales, qui sont 1,7 million en France, sont des femmes», a-t-il rappelé.

«On a laissé des hommes s’exonérer de tous leurs devoirs de parentalité. C’est une vraie inégalité. Il est quand même fou d’avoir quasiment normalisé, légitimé que le devoir d’un père pouvait se chiffrer en euros, pour solde de tout compte !», a déploré Emmanuel Macron, qui a estimé que leur devoir n’était pas seulement financier.

Une mesure pour le développement de l’enfant

Le président de la République a donc avancé l’idée de la mise en place d’un «devoir de visite, d’un devoir d’accompagnement jusqu’à l’âge adulte des enfants (…) C’est un devoir d’être parents et c’est un devoir qui ne s’arrête pas au moment du divorce ou de la séparation».

Interrogé sur les bénéfices d’une telle mesure pour l’enfant, Emmanuel Macron a estimé qu’un présent malgré lui est un meilleur père qu’un père absent. «Je suis sûr qu’il faut un père, une mère, une famille aimante et après, il y a des familles dans le modèle mais il faut qu’en effet les parents exercent leur responsabilité et les deux. Et je pense qu’il faut que l’on change culturellement dans la société qu’être père, ça ne s’arrête pas au moment de la séparation du couple», a-t-il déclaré.

«Et je pense qu’y compris pour l’enfant c’est mieux. Parce qu’une enfant qui ne voit jamais son père, c’est un enfant qui se sent abandonné et dont le développement affectif, éducatif n’est pas le même», a poursuivi Emmanuel Macron.