JO 2024 : qui sont les porteurs de la flamme choisis par l'État ?

La flamme olympique, allumée le 16 avril dernier à Olympie comme la tradition l'exige, arrive ce mercredi à Marseille. Plus de 11.000 porteurs se relaieront jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, prévue le 26 juillet sur la Seine. L'État a choisi 182 hommes et femmes officiant dans le service public pour porter la mythique torche. Voici le parcours de 5 d'entre eux.

Des citoyens essentiels pour la société mis en avant par l'État. Avec l'arrivée de la flamme olympique ce mercredi 8 mai à Marseille, 11.000 porteurs vont se relayer sur l'ensemble du territoire national jusqu'à Paris, où elle sera présentée le 26 juillet prochain, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JOP 2024.

Afin de remercier et rendre hommage à ses héros du quotidien, aussi bien impliqués dans la protection des Français, l'accompagnement des personnes ou encore l'éducation, l'État a permis à 182 personnes de participer au relais de la flamme olympique. Ils sont aide-soignant, inspectrice du travail, militaire, conservatrice du patrimoine. CNEWS a décidé de mettre en lumière l'engagement de 5 porteurs de la flamme olympique.

isabelle oriol - aide-soignante urgentiste

Originaire du Var, Isabelle Oriol est aide-soignante à l’hôpital Jean Marcel de Brignoles, où elle a d'ailleurs vu le jour il y a 50 ans. Exerçant depuis 30 ans au sein de la structure, elle accompagne avec dévotion de nombreux patients.

Surnommée «madame bientraitance» par ses pairs, Isabelle a toujours su faire preuve d'une écoute et d'un professionnalisme minutieux, surtout durant la période marquée par l'épidémie de Covid-19 qui a fortement impacté la France dès 2020.

«Je suis particulièrement émue et fière qu’on ait pensé à moi pour participer à cet événement symbolique», a annoncé Isabelle, qui portera la flamme olympique le 10 mai prochain, confiant qu'elle aura une pensée pour ses patients et ses collègues.

Yannick ifebe - ancien champion Olympique de para escrime

Ancien pilier de l’équipe de France d’escrime fauteuil, Yannick Ifebe, 31 ans, aura l’honneur de porter la flamme au mois d’août, lors du relais paralympique.

Aujourd’hui chargé de mission au sein de la direction des Affaires financières, le natif de Longjumeau en (Essonne), paraplégique depuis une erreur médicale lors d’une opération d'une hernie inguinale à l’âge de trois mois, n’exclut pas de reprendre un jour sa carrière notamment à l’occasion des Jeux de Los Angeles en 2028.

DOROTHÉE CHAOUI-DERIEUX - CONSERVATRICE DU PATRIMOINE

Conservatrice en chef du patrimoine en Ile-de-France chargée de la coordination des opérations archéologiques sur le chantier de Notre-Dame-de-Paris, Dorothée Chaoui-Derieux sera l’heureuse porteuse de la flamme olympique le 14 juillet prochain, date également marquée par la Fête nationale.

Si la Parisienne rêve de participer au relais olympique devant la cathédrale en travaux depuis son incendie dévastateur en 2019, ce «privilège» qui lui a été accordé pourrait être l’occasion de «laisser à mon tour une petite trace dans l’histoire des Jeux de Paris 2024», confie-t-elle.

ADJUDANT BASAN - ADJUDANT AU SEIN DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE

Originaire de Kalmoukie en Russie, l’adjudant Basan représentera la Légion étrangère et les 150 nationalités qui la composent, en portant la flamme olympique le 14 mai prochain à Bastia (Corse).

Naturalisé depuis 2010, il a débuté sa carrière en tant que professeur de sport dans son pays, étant ceinture noire en jiu-jitsu, avant de découvrir sa vocation lors de son service militaire. Déployé dans un premier temps en Guyane dans l’infanterie afin d'assurer la protection terrestre de la base de lancement d’Ariane 5 et lutter contre l'orpaillage illégal, il s’est illustré ces 16 dernières années au sein du 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi.

VALÉRIE COLAS - INSPECTRICE DU TRAVAIL

Inspectrice du travail à la Direction départementale de l'emploi de Vannes (Morbihan), Valérie Colas, 56 ans, a surtout été choisie par l'État en tant que porteuse de la flamme olympique pour son engagement associatif.

En effet, depuis plusieurs années, elle est membre du collectif «Ça bouge avec Ethan», en référence à son filleul de cœur, un jeune homme de 17 ans atteint d'une maladie orpheline non diagnostiquée, qui lui ampute de sa mobilité et de la parole.

Valérie participe régulièrement à de nombreuses courses à pied au côté de son jeune protégé, équipé quant à lui d'un fauteuil handisport adapté à la pratique.

«Quand Ethan prend ma main, ça me donne une énergie folle. Lorsque je suis en difficulté sur une course, c'est lui qui me donne la force de la finir», a-t-elle expliqué, faisant part de son rêve d'être accompagnée d'Ethan le 6 juin prochain, lorsqu'elle portera la flamme olympique dans son département.