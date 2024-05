Rassemblements pro-palestiniens : «L'essentiel de la classe politique se couche», déplore Franz-Olivier Giesbert

Depuis plusieurs semaines, des étudiants pro-Palestine bloquent Sciences Po Paris. Invité de Sonia Mabrouk sur le plateau de La Grande Interview ce mercredi, Franz-Olivier Giesbert a regretté l’inaction du gouvernement.

La classe politique est dans le viseur de l’éditorialiste. Ce mercredi 8 mai, Franz-Olivier Giesbert était l’invité de Sonia Mabrouk sur le plateau de CNEWS pour La Grande Interview, en partenariat avec Europe 1. L’essayiste a pointé du doigt la réaction du gouvernement français face aux rassemblements pro-palestiniens qui sévissent à Sciences Po Paris depuis plusieurs semaines.

«L’essentiel de la classe politique se couche, le président lui-même», a-t-il regretté, qualifiant notamment la direction de l’établissement scolaire de «molle, couchée, lamentable».

Il est revenu sur le «Town Hall» organisé par les responsables de Sciences Po Paris, jeudi 2 mai, afin d’apaiser les tensions avec les étudiants qui soutiennent Gaza. «On rentre dans un truc de fou. Et on ne se rend pas compte, et on laisse faire», a déploré Franz-Olivier Giesbert.

Il a regretté que le débat soit resté ouvert, malgré la revendication des élèves à mettre fin aux partenariats avec les universités israéliennes. La demande a pourtant été balayée par la direction.

L’éditorialiste aurait préféré de la classe politique une réaction similaire à celle de Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, en 2021, après un blocage des étudiants de Sciences Po Grenoble, «un repère d’islamo-gauchistes» selon l’essayiste, décidait de sanctionner l’établissement en sucrant ses subventions.

Les élèves de l’établissement grenoblois dénonçaient le contenu des cours d'un professeur. Après le blâme dû président de la région, «ils sont revenus la queue basse, et puis on a pu discuter», a assuré Franz-Olivier Giesbert.