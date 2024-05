Météo : 24 °C à Bordeaux, 22 °C à Paris... Où fera-t-il le plus chaud ce jeudi ?

Les températures agréables continuent à s’installer sur la France ce jeudi 9 mai. Météo-France prévoit des températures oscillant entre 17°C et 24°C pour l’après-midi.

Il y a de l’été dans l’air. Le pont de l'Ascension commence bien et cette journée du jeudi 9 mai est à l’image de la précédente : douce, agréable et ensoleillée.

Dans la matinée, les températures resteront fraîchement modérées, entre 10°C et 14°C, dans la partie nord du pays, et de 11°C à 19°C dans la partie sud.

«Le matin, des grisailles sous forme de nuages bas ou de bancs de brouillard traînent près du Jura et des Alpes, sur le Limousin et l'Auvergne, vers le Pays Basque, ainsi que de la Bretagne et de la Normandie au nord de la Seine. Ailleurs, le soleil fait déjà de larges apparitions», peut-on lire sur le bulletin de Météo-France.

Bien ensoleillé dans l'ensemble

C’est dans l’après-midi que surviendront les températures les plus chaudes. Il fera 17°C à Cherbourg, 19°C à Dijon, 20°C à Clermont-Ferrand, Nancy et Lille, 21°C à Tours, 22°C à Paris, Lyon, Rennes, Limoges, Nantes, Strasbourg, Toulouse et Ajaccio, 23°C à Brest et Nice, et 24°C à Perpignan, Marseille, Bordeaux, et Biarritz.

«La journée se poursuit sous un temps bien ensoleillé dans l'ensemble. Du quart nord-est au Bassin parisien jusqu'au Massif central et aux Alpes, le ciel alterne entre belles éclaircies et nuages bourgeonnants», prévoit Météo-France.

L’agence météorologique évoque des nuages plus menaçants sur le relief alpin et en particulier sur les Alpes du sud où ils conduisent à quelques averses, voire un orage.

«En Corse, le ciel est lumineux mais souvent voilé, quelques averses se développent l'après-midi sur le relief», selon Météo-France.