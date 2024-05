«Vous préférez 50 médailles aux JO ou l'OM qui prend la Coupe d'Europe ?» : Emmanuel Macron répond

Interrogé en direct de Marseille sur son choix entre le gain de 50 médailles lors des Jeux olympiques pour la France ou la victoire de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe, Emmanuel Macron a répondu à Paul de Saint Sernin en expliquant qu'il voulait les deux.

Un dilemme pour le président. Grand fan de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Macron était présent dans la cité phocéenne pour la cérémonie de la flamme olympique et une visite sur le site de l'Ecole nationale de la Marine marchande. Le journaliste Paul de Saint Sernin en a profité pour poser une question au président de la République : «50 médailles aux JO ou l’OM qui prend la coupe d’Europe ?».

Emmanuel Macron a préféré botter en touche : «Je vais vous répondre... En même temps, c'est mon slogan. J'ai une bonne nouvelle pour vous, d'abord il y a Marseille et ensuite on fait les médailles. L'objectif, c'est de faire le top 5», a répondu le président avec un grand sourire.

EMMANUEL Macron DONNE UN INDICE SUR LE FUTUR DE KYLIAN MBAPPÉ

L'échange s'est poursuivi et le sujet de l'équipe de France de football a été abordé. Cette fois, le président de la République a été plus bavard. Lorsque Paul de Saint Sernin lui demande si Kylian Mbappé sera présent lors des Jeux olympiques, Emmanuel Macron explique : «J'ai mis le maximum de pression sur son soi-disant futur club. (...) Un match après l'autre, d'abord, on a l'Euro alors le 14 juillet, ils doivent gagner».

Le président de la République révèle donc avoir tenté d'entrer en négociation avec le Real Madrid afin que le club espagnol laisse son probable futur joueur à la disposition de Thierry Henry pour le tournoi olympique. Une confidence surprenante alors que le joueur français ne s'est toujours pas exprimé sur son possible départ en Espagne.

De son côté, Kylian Mbappé a expliqué ne pas encore penser aux JO : «Ma position n'a pas changé. Mais la vérité, aussi, c’est que ce n'est pas mon actualité. Mon actualité, c'est le Paris Saint-Germain. À l'heure où je vous parle, les JO, je n'y pense pas beaucoup mais ma position officielle vis-à-vis des JO n'a pas changé», a-t-il expliqué le dimanche 5 mai.