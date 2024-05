Rave party illégale à Parnay dans le Maine-et-Loire : un homme de 30 ans meurt après un arrêt cardio-respiratoire

Un homme d'une trentaine d'année est décédé, après un arrêt cardio-respiratoire, alors qu'il participait à une rave party illégale, réunissant plus de 7.000 participants, dans les communes de Parnay et Souzay-Champigny (Maine-et-Loire).

Un drame est arrivé. Dans la matinée du dimanche 12 mai, un homme âgé d'une trentaine d'années est décédé après un arrêt cardio-respiratoire, lors de la rave party illégale organisée dans les communes de Parnay et Souzay-Champigny (Maine-et-Loire).

La victime, qui avait consommé des stupéfiants, a été prise en charge très rapidement par les secours mais elle est malheureusement décédée sur place, a précisé à l'AFP le sous-préfet de Saumur, Christophe Carol.

Une enquête judiciaire a été diligentée sous l'autorité de la procureure de la République de Saumur et aucune information sur les causes potentielles du décès n'ont été communiquées à ce stade.

Près de 10.000 participants

Alors que le préfet avait émis un arrêté interdisant les rave parties pour le week-end prolongé, la soirée en question a réuni près de 10.000 personnes, a annoncé la préfecture.

Free party l En violation de l'art. L. 211-5 du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté pris par le préfet, un rassemblement festif de musique amplifiée s'est constitué dans la commune de Parnay



Ne rejoignez pas le site.



Le communiqué de presse du Préfet

«Dans la nuit du 8 au 9 mai 2024, plusieurs centaines de véhicules et milliers de personnes ont commencé à converger vers Parnay, commune située au sud-est du département de Maine-et-Loire, pour installer une free party sur un terrain agricole de façon illégale», a précisé la préfecture du département dans un communiqué.

«Il est compliqué de donner une affluence précise en raison de l'absence d'organisateur (...) Cependant, en se basant sur les reconnaissances aériennes et terrestres, on estime à plusieurs milliers le nombre de participants», a ajouté la préfecture du Maine-et-Loire, chiffrant le total à «pas encore 10.000, probablement autour de 7.000 personnes».

Une interdiction datant du mardi 7 mai

Les autorités ont indiqué qu'à ce stade aucune victime, ni accident de la route ne sont à déplorer, malgré le manque de préparation de la part des organisateurs avec les services de l’Etat et des collectivités. Cependant, la gendarmerie a bien couvert tout le secteur.

Cette rave party non déclarée entre Souzay-Champigny et Parnay durera jusqu’à dimanche, a averti la commune voisine sur sa page Facebook, en alertant ses habitants sur les risques de nuisances sonores et d'afflux de personnes inattendues. Des mesures de sécurité ont été mises en place autour de l'événement pour protéger le site et effectuer des contrôles.

Un arrêté interdisant les rassemblements festifs avait été pris mardi 7 mai par le préfet du Maine-et-Loire, tout comme ceux de départements voisins qui s’attendaient à ce type de rassemblement en ce week-end de pont de l’Ascension.