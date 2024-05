SNCF : quels papiers d’identité faut-il présenter en cas de contrôle dans le TGV ?

Récemment, une passagère d’un TGV a reçu une amende salée pour absence de justificatif d'identité. Cette dernière détenait pourtant un abonnement TGV Max, mais n’a pas présenté sa carte d’identité. Un témoignage relayé sur les réseaux sociaux et qui rappelle des règles parfois oubliées par les passagers.

Dans les trains aussi votre identité peut être contrôlée et mieux vaut s'y préparer, sous peine d'une amende qui peut coûter cher. Il y a quelques jours en ce mois de mai, alors qu’elle voyageait à bord d’un TGV pour effectuer son trajet habituel entre Lille et Paris, une jeune femme s'est fait contrôler. Lorsqu’elle a présenté son titre de transport, pris via son abonnement TGV Max, elle s'est rendue compte qu’elle n’avait pas sa carte d’identité. La sanction a été immédiate, les contrôleurs lui ont infligé une amende de 170 euros pour motif d’absence de titre de transport, et ce, «malgré (ses) efforts pour expliquer (sa) situation aux contrôleurs et la présentation d'une photo de (sa) pièce d'identité ainsi que de (ses) cartes de transports nominatives, de (sa) carte professionnelle, de (sa) carte vitale, ils ont insisté pour avoir le document physique», explique la jeune femme dans un post LinkedIn.

Que dit la règlementation ?

«Face à cette impasse, j'ai dû contacter en urgence mes parents pour qu'ils confirment ma situation via une vidéo où ils montrent ma pièce d'identité. Malgré cette preuve supplémentaire, les contrôleurs ont persisté dans leur refus de considérer la situation dans son ensemble», écrit-elle. Alors dans cette situation, qui a raison ?

De leur côté, les contrôleurs n’ont fait qu’appliquer le règlement de la SNCF. Le groupe stipule qu’il est obligatoire de voyager avec une pièce d’identité physique, même si le voyageur dispose d’un abonnement ou d’une carte de réduction. Sur le site du groupe, il est précisé qu’en cas de contrôle, le voyageur doit présenter son titre de transport, son justificatif de réduction s’il a été utilisé, et une pièce d’identité.

En revanche, pour justifier son identité, la carte d’identité n’est pas le seul moyen possible. L’usager peut également présenter au contrôleur son passeport, son permis de conduire, sa carte d’invalidité ou militaire, sa carte du combattant, son permis de chasser, ou un récépissé valant la justification de l’identité, délivré en échange des documents justificatifs de l’identité.

En cas de verbalisation, il est possible de faire une contestation dans un délai de trois mois maximum sur le site de la SNCF.