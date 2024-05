Colère des agriculteurs : une cérémonie symbolique de mise en bière de l'agriculture paysanne organisée ce samedi à Rennes

La Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine organise ce samedi 11 mai, une cérémonie symbolique de mise en bière devant la préfecture de la région, dans le but de dénoncer un projet de loi d'orientation agricole qui doit être prochainement examiné à l'Assemblée nationale.

Un «faux cortège funèbre». Pour symboliser le projet de loi «mortifère» d'orientation agricole qui doit être examiné mardi prochain à l'Assemblée générale, le collectif Confédération paysanne 35 organise ce samedi une mise en bière - cérémonie consistant à placer le corps d'un défunt dans son cercueil -, lors d'un rassemblement devant la préfecture de Rennes, dès 12h45.

«Le projet de loi d’orientation agricole accélère le plan social qui fait disparaître les paysan·nes! Mobilisons-nous pour que l'État respecte ses engagements pour l'installation de paysan·nes nombreux·ses et la transition agro-écologique !», a justifié le collectif sur Facebook.

Un plan dénoncé comme contradictoire

La Confédération paysanne reproche notamment au gouvernement de vouloir instaurer un projet de loi qui «ressemblerait davantage à un plan social qu'à un programme de renouvellement des générations», pourtant réclamé par de nombreux agriculteurs en France, ayant donné lieu à de nombreux blocages et manifestations depuis janvier.

«Il place sur le même plan production d’alimentation et d’énergie, en contradiction avec l’objectif de souveraineté alimentaire et présente de nombreuses régressions : affaiblissement du droit pénal de l'environnement, accélération de la destruction des haies, facilitation des projets de mégabassines, d'élevages industriels et de fermes usines aquacoles. Ce texte loupe donc totalement ses prétendus objectifs», détaille le communiqué du collectif.