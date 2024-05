Emmanuel Macron souhaite à Kylian Mbappé de gagner la Ligue des champions avec le PSG ... quatre jours après l'élimination parisienne (Vidéo)

Emmanuel Macron a publié ce samedi 11 mai une vidéo sur X, dans laquelle il répond face caméra aux questions des internautes, notamment sur Kylian Mbappé. Le président de la République, qui avait sans doute enregistré la vidéo en amont, a souhaité au «Kyk's» de remporter «la Coupe d'Europe» avec le PSG, quatre jours après l'élimination du club face à Dortmund.

Une boulette pour le président. Ce samedi 11 mai, Emmanuel Macron a publié une vidéo sur X, dans laquelle il répond face caméra aux questions des internautes. Il est notamment revenu sur l'avenir du meilleur joueur français du moment, Kylian Mbappé.

Sur la question concernant le possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le président répond : «Je n'ai pas de commentaire particulier, si ce n'est que je compte sur le Real Madrid pour libérer Kylian pour les Jeux Olympiques et qu'il puisse venir jouer avec l'Équipe de France, quelques semaines après avoir gagné la Coupe d'Europe avec le PSG et l'Euro de foot avec l'Équipe de France». Petit problème, le Paris Saint-Germain ne peut plus gagner la Ligue des champions, puisque le club de la capitale a été éliminé de la compétition, mardi soir, après sa défaite (0-1) au Parc des Princes face à Dortmund.

Emmanuel Macron explique avoir mis la pression au real madrid

Ce n'est pas la première fois que le président de la République française s'exprime sur l'avenir de Kylian Mbappé. Cette semaine, lors d'un déplacement à Marseille, Emmanuel Macron répondait sur la possible participation de Mbappé aux Jeux Olympiques, et laissait entendre que l'avenir du joueur était déjà scellé : «J'ai mis le maximum de pression sur son soi-disant futur club», avait-il déclaré au micro de Paul de Saint Sernin.

Pour rappel, Kylian Mbappé a annoncé, vendredi soir, son départ du Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Il devrait, selon toute vraisemblance, s'engager pour le Real Madrid au cours de l'été.