Giga-bassines : une randonnée festive sous haute tension attendue ce samedi dans le Puy-de-Dôme

Prévue initialement comme une «randonnée festive», la protestation de ce samedi 11 mai contre le projet de «giga-bassines» dans le Puy-de-Dôme à l’appel d’un collectif militant, cristallise de nombreuses tensions.

Une journée qui se veut «familiale». La contestation monte dans le Puy-de-Dôme face à un projet de «giga-bassines» dépeintes comme «les plus grandes en France» par un collectif militant qui organise ce samedi une «randonnée festive» de protestation.

Le collectif Bassines non merci 63, Extinction Rebellion, les Faucheur.ses volontaires, la Confédération paysanne et les Soulèvements de la Terre attendent 2.000 à 3.000 personnes pour ce rassemblement - dont le départ est prévu à 9h30 à la gare de Chignat.

Pour rappel, les organisateurs protestent contre deux projets de méga-bassines de 14 et 18 hectares dans le secteur de Billom. Cela représente «l'équivalent de 500 bassins olympiques» et «c'est pourquoi nous ne parlons plus de méga mais de giga-bassines», a expliqué Isabelle, membre d'Extinction Rebellion et porte-parole du collectif organisateur de la marche de protestation.

Si «à ce stade, aucun élément n’indique la venue d’éléments radicaux» d’après la préfecture du Puy-de-Dôme, le préfet a néanmoins pris une série de mesures à la fois pour sécuriser le défilé et prévenir tout débordement extérieur au rassemblement.

Les Verts et LFI présents samedi

Dans le détail, des moyens supplémentaires ont été obtenus pour renforcer le groupement de la gendarmerie départementale pour sécuriser à la fois les axes empruntés par le défilé, mais aussi aux abords des sites Limagrain qui devraient accueillir les giga-bassines. Le préfet a également autorisé la gendarmerie à utiliser des drones pour surveiller et filmer le défilé pour limiter les risques de «trouble à l’ordre public».

Dans ce contexte, plusieurs arrêtés sont en vigueur jusqu'au dimanche 12 mai, à 12h : interdiction du port et transport d’armes et munitions, incluant ce qui pourrait être une «arme par destination», interdiction de détention, transport, utilisation des artifices de divertissement, interdiction du transport de carburant et interdiction du transport, de l'usage d'acide et de tous produits inflammable, chimiques ou explosifs.

Outre les risques de débordements, élément nouveau, la secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier, a annoncé sa présence. «Les méga-bassines constituent une privatisation de notre bien commun le plus précieux, par une minorité. Construire des méga-bassines c’est ignorer le problème de fond: la rareté de l’eau», a-t-elle noté dans un communiqué. Des députées LFI, dont Mathilde Panot, sont également attendues sur place.

Ce weekend je serai du côté de Clermont-Ferrand pour une randonnée festive anti-mégabassines samedi ! Avec @DavidCormand et @BenoitBiteau





L'eau est un bien commun, en France comme en Europe, on la défend. À samedi #NoBasaran pic.twitter.com/PD6BYj1vGx — Marine Tondelier (@marinetondelier) May 9, 2024

A noter que les prélèvements d’eau destinés à l’irrigation ont plus que doublé entre 2010 et 2020 en France, pour atteindre 3,42 milliards de m3 en 2020, selon un rapport de la chambre régionale de la Cour des comptes de Nouvelle-Aquitaine publié en juillet 2023.

Selon ce rapport, «la réduction des prélèvements apparaît comme l’unique solution pour résoudre le problème fondamental du déséquilibre» entre la ressource en eau et la consommation. Ses auteurs préconisent notamment de «conditionner le financement public des infrastructures de sécurisation de l’irrigation agricole à des engagements pris par les bénéficiaires, notamment de réduction des consommations».