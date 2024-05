Orages, crues… Quels sont les départements placés en vigilance jaune ce samedi ?

Dans une partie de la France, la vigilance sera de mise avec douze départements placés au niveau jaune pour des risques de crues et d'orages, a annoncé Météo-France ce samedi 11 mai.

Les beaux jours attendront encore un peu pour ces départements. Douze d'entre eux ont été placés en vigilance jaune ce samedi par l'agence météorologique Météo-France pour orages et crues.

Dans le détail, les départements des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, du Gers, des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Gironde sont concernés par cette vigilance jaune pour orages.

Concernant les crues, les départements en vigilance jaune sont la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Meuse et la Gironde.

Des orages en soirée

Ce samedi, sur les Pyrénées et le sud de l'Aquitaine, des développements nuageux plus importants pourront commencer à donner quelques averses orageuses avant la fin d'après-midi, a rapporté Météo-France. En soirée, de l'ouest des Pyrénées à l'Aquitaine, le ciel se chargera franchement et les orages arriveront, pouvant parfois s'accompagner de grêle.

Sur le relief du Jura et des Alpes, des nuages se développeront à nouveau à partir de la mi-journée et pourront donner quelques averses isolées.

Le vent d'autan sera sensible, avec quelques pointes jusqu'à 50 à 60 km/h. Quant aux températures, les minimales iront de 8 à 13 °C en général, localement 13 à 16 °C en bord de Méditerranée et près de l'océan. L'après-midi, les maximales devraient atteindre 19 à 24 °C sur les côtes de Manche, 23 à 28 °C en général sur le pays, enfin elles devraient culminer localement à 29 °C, voire 30 °C dans le Sud-Ouest.