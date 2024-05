Une formation aux gestes de premiers secours bientôt obligatoire pour passer son permis de conduire ?

Afin de prévenir les accidents cardiaques, la députée du Nord Béatrice Descamps (Liot) a déposé une proposition de loi afin de «généraliser la maîtrise des gestes de premiers secours». Un travail dans lequel le permis de conduire prendrait une place centrale.

Aider à ce que «100% d’une génération soit capable de prodiguer les gestes de premiers secours». C’est l’objectif de la proposition de la députée Liot Béatrice Descamps. L’élue du Nord a déposé un texte visant à «généraliser la connaissance et la maîtrise des gestes de premiers secours».

Souhaitant que «le maximum de personnes soient formées à l'application de ces gestes», Béatrice Descamps a eu l’idée de «conditionner le passage du permis de conduire à l’obtention du certificat prévention et secours civiques de niveau 1».

Afin que le permis ne constitue pas une charge financière supplémentaire, pouvant pousser certains à ne pas se lancer, la députée souhaite «rendre ce certificat éligible à un crédit d’impôt» afin de «soutenir les structures proposant ces formations» mais aussi les candidats, ou bien un foyer fiscal directement «s’il s’agit d’un jeune qui n’est pas imposable».

«Dans mon département, nous avons été confrontés à plusieurs décès de jeunes, que ce soit dans une pratique sportive ou lors d’un examen. A la suite au décès de l’un d’eux, son beau-père est venu me rencontrer pour me témoigner du drame que sa famille avait vécu. C’est de ce témoignage que j’ai décidé de prendre ce sujet, qui me tenait déjà à cœur, à bras-le-corps», a expliqué à CNEWS Béatrice Descamps.

Une série de rencontres

La députée du Nord a «rencontré des professionnels de santé» ainsi que «diverses parties prenantes» afin «d’aborder le sujet des accidents cardiaques chez les jeunes, ou moins jeunes, et du porter secours en général».

Le texte prévoit également de consolider ce qui avait été mis en place par une loi de juillet 2020, et la création d’un statut du citoyen sauveteur, en «renforçant la sensibilisation aux gestes de premiers secours tout au long de la scolarité», mais aussi «dans le monde du travail et du sport».