Réforme de l'assurance chômage : quand les nouvelles règles seront-elles dévoilées ?

D’après les informations du JDD, Gabriel Attal et la ministre du Travail Catherine Vautrin organiseront une conférence de presse «en fin de semaine». Des annonces sur la réforme entourant l’assurance chômage sont attendues.

En amont de sa grande réforme du travail prévue à l'automne, le gouvernement s’apprête à faire des annonces sur les nouvelles règles de l’assurance chômage. D’après le JDD, Gabriel Attal et la ministre du Travail, Catherine Vautrin, s’exprimeront «en fin de semaine».

Le Premier ministre envisage de durcir certaines règles de l'assurance chômage pour inciter à la reprise de l'activité. Cela inclut, par exemple, le délai de carence après un licenciement ou une rupture conventionnelle.

Avec une prise d'effet au 1er juillet, les conditions pour bénéficier du chômage évolueraient. Il faudra avoir travaillé neuf mois sur les deux dernières années, et non plus six.

Une nouvelle loi Travail, avec des mesures pour faciliter la vie des entreprises, notamment des PME, est par ailleurs toujours attendue à l'automne, a confirmé Matignon.

Autre projet de loi «dès l’été»

Gabriel Attal a également affiné ces derniers jours le calendrier d'un projet de loi sur la justice des mineurs, qui sera présenté «dès l'été» alors que des faits de violences impliquant des jeunes émaillent l'actualité des dernières semaines.

Le texte comprendra des mesures telles que «la procédure de comparution immédiate pour les mineurs», «des mesures de responsabilisation pour les pères défaillants» et «la mise en place d’une échelle de sanctions-réparations infligées aux parents en cas de dégâts matériels causés par leur enfant», selon Matignon.

Le Premier ministre, qui a entamé ces derniers jours des consultations sur le sujet, recevra cette semaine Eric Dupond-Moretti (Justice), Gérald Darmanin (Intérieur) et Nicole Belloubet (Education).

Gabriel Attal a exclu l'idée de suspendre ou supprimer les allocations familiales aux foyers des jeunes délinquants, a précisé Matignon. Parallèlement au projet de loi, le gouvernement présentera de nouvelles mesures pour «contraindre les parents à réagir dès la première alerte concernant le comportement de leurs enfants à l'école», ont ajouté les autorités.