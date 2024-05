Victoire du Suisse Nemo à l’Eurovision 2024 : que signifie le terme «non-binaire» ?

Le Suisse Nemo a remporté l’Eurovision 2024, faisant de lui le premier artiste non-binaire à remporter la compétition. Mais que signifie exactement ce terme ?

Avec la victoire du Suisse Nemo à l’Eurovision 2024, le terme «non-binaire» a fait la une des médias. En effet, le chanteur est la première personne non-binaire à remporter le concours, et sa chanson, «The Code», évoque justement le chemin qu’il a parcouru pour comprendre qui il était.

À la naissance, on nous attribue administrativement un des deux genres connus : «homme» ou «femme». Cette attribution se fait en fonction de nos organes génitaux. De ce genre attribué découlent de nombreux codes associés, voire de nombreux clichés : les filles aiment le rose, les robes, les poupées, et les garçons aiment le bleu, les petites voitures et le football.

Pour certaines personnes, cette assignation à un genre et à toutes les normes qui vont avec peut être très mal vécue. En l’occurrence, une personne non-binaire ne s’identifie ni à un homme, ni à une femme, et refuse d’être rangée dans l’une ou l’autre de ces deux cases.

«Iel» (contraction de «il» et «elle») ne se sent ni l’un ni l’autre, mais peut aussi se sentir les deux (être «genderfluid», «genre fluide» -se sentir femme un jour et homme un autre- est une forme de non-binarité).

Différence entre identité de genre et orientation sexuelle

La non-binarité est ce que l’on appelle une identité de genre : il s’agit du genre auquel on s’identifie, qui peut correspondre ou non à celui qui nous a été assigné à la naissance. L’identité de genre ne doit pas être confondue avec l’orientation sexuelle, qui elle définit les attirances amoureuses, physiques ou émotionnelles.

En revanche, «cisgenre» se dit d'une personne dont l'identité de genre correspond à son genre attribué à la naissance. Et «transgenre» qualifie une personne par exemple assignée homme à la naissance, mais qui se sent femme, et qui est donc une femme transgenre.

En France, la loi ne permet pas encore de faire apposer la mention «non-binaire» ou «neutre» sur ses documents officiels, mais d’autres pays ont reconnu ce troisième genre, en plus du genre féminin ou masculin, comme l’Australie, Malte, le Canada ou encore les Pays-Bas.