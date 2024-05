Dictionnaire : «sapiosexuel», «écoféminisme»... Quels sont les nouveaux mots qui entrent dans le Petit Robert 2025 ?

Le Petit Robert a publié sa liste des nouveaux mots qui seront ajoutés à son dictionnaire en 2025, permettant ainsi de nommer de nouvelles réalités matérielles ou idéologiques.

Du point de vue de la science, de la société, de l’environnement, du sport ou de la gastronomie, il y a toujours de quoi dire. «Un mot, ça dit quelque chose. C’est le reflet de la société et des réalités de notre époque», a témoigné Géraldine Moinard, directrice de la rédaction des Editions Le Robert, auprès de CNEWS.

Et le moins que l'on puisse dire c'est que les nouveaux mots qui vont faire leur entrée dans l'édition 2025 du Petit Robert 2025 traduisent bien notre monde contemporain.

Les jeunes, une source de vocabulaire intarissable

«Chez les jeunes, le vocabulaire est foisonnant. Mais la plupart du vocabulaire ne rentre pas dans le dictionnaire. Il reste éphémère et produit pour une certaine communauté d’individus», explique Géraldine Moinard.

Néanmoins certains termes ont fait leur entrée dans le dernier dictionnaire comme «tiktokeur», «tchip», «stalker», «urbex», «rideur», «flow», «vocal», majoritairement issus de langues étrangères. «On s’offusque des anglicismes», décrypte encore la spécialiste «même s'ils restent minoritaires», souligne-t-elle.

«Notre langue est en bonne santé», résume d'ailleurs Géraldine Moinard qui ajoute que la plupart des nouveaux mots sont produits à partir de processus de créations lexicales et de règles de français. «On utilise souvent des suffixes et des préfixes pour créer des nouveaux mots».

Par exemple, «écoféminisme» désigne un courant de pensée qui lie la domination masculine sur les femmes à la surexploitation de la nature. «Surtourisme» fait référence à une présence excessive de touristes. Enfin, le «décolonianisme» renvoie à un courant de pensée d'Amérique du Sud affirmant que les formes de domination issues de la colonisation persistent dans la société.

Une autre méthode pour être créatif consiste à réutiliser des mots français anciens en leur donnant une signification contemporaine, ou à puiser dans le latin, comme pour le mot «sapiosexuel», désignant l'attirance sexuelle envers des individus perçus comme intellectuellement brillants.

L'environnement à l'honneur

Certains secteurs sont enfin plus propices à l'émergence de nouveaux termes, notamment celui de l’environnement qui suscite beaucoup de créativité.

On trouve des termes comme «climaticide», évoquant le réchauffement climatique causé par les émissions massives de CO2, «aridifier» pour désigner le processus de rendre une zone aride, «écoconcevoir» qui implique la production respectueuse de l'environnement, et «potabiliser» pour traduire le processus qui consiste à rendre de l'eau potable.

Malgré l’expansion du dictionnaire en ligne, l’usage du papier est encore d’actualité. «Outre le fait que cela soit un très bel ouvrage, le dictionnaire permet d’avoir la langue française entre ses mains. C'est une sorte d'expérience exploratoire», conclut Géraldine Moinard.