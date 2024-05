Fin de vie : la commission spéciale de l'Assemblée nationale commence l'examen de près de 1 900 amendements

La commission spéciale de l'Assemblée nationale commence ce lundi l'examen du projet de loi sur la fin de vie.

Les députés donnent le coup d'envoi lundi de l'examen du projet de loi sur la fin de vie, qui prévoit d'ouvrir pour la première fois en France une «aide à mourir» pour certains patients, une réforme sociétale attendue mais aussi source d'inquiétudes.

Les 71 membres de la commission spéciale de l'Assemblée nationale vont se pencher pendant une semaine sur les quelque 1.900 amendements déposés par des élus de tous bords pour modifier le texte gouvernemental, en prélude à son arrivée le 27 mai dans l'hémicycle.

Après avoir mené un cycle d'auditions, ils lanceront ainsi à 16h un marathon parlementaire qui pourrait durer au moins jusqu'à l'été 2025, estime-t-on du côté de l'exécutif, en fonction du nombre d'allers-retours nécessaires avec le Sénat.

Un marathon parlementaire en perspective

«Je pense que nous sommes prêts», a estimé la ministre de la Santé Catherine Vautrin jeudi dans Sud-Ouest, louant un «texte équilibré» qui «a fait l'objet d'une convention citoyenne, de beaucoup de travaux préalables».

Son volet le plus sensible instaure la possibilité pour certains patients de demander à un médecin d'être aidés à se suicider, via une substance létale qu'ils s'administreraient eux-mêmes, ou qu'un tiers pourrait leur administrer s'ils ne peuvent pas le faire.