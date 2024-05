Galères à Paris : voici les stations de métro et RER fermées dès le 18 juillet à l'approche des JO

Une semaine avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, prévue le 26 juillet sur la Seine, plusieurs stations de métro et de RER seront fermées, et inaccessibles aux usagers.

Les périmètres de sécurité déployés en amont des Jeux olympiques vont engendrer des fermetures de stations. Le préfet de police de Paris l'a confirmé il y a quelques jours à l'occasion d'une conférence portant sur la sécurité des JOP 2024, plusieurs lignes de métro et de RER vont être impactées, une semaine avant la cérémonie d'ouverture du 26 juillet prochain.

Ainsi, dès le 18 juillet prochain, les stations de métro suivantes seront fermées aux voyageurs. Sur la ligne 4, la station Cité sera close, idem pour Quai de la Rapée (ligne 5) et Trocadéro (lignes 6 et 9). Sur la ligne 9, les arrêts Alma-Marceau et Iéna ne seront eux aussi plus accessibles aux usagers une semaine avant la cérémonie d'ouverture des JOP 2024.

Enfin, la station Passy (16e), située sur la ligne 6 à l'opposée de Nation sera elle aussi fermée le 18 juillet prochain.

RER C

La ligne C du RER, les stations Champ-de-Mars - Tour Eiffel, Musée-d’Orsay ainsi que Pont-de-l’Alma seront aussi fermées le 18 juillet. Cette ligne, la plus vieille du réseau, desservira à l'été prochain les sites olympiques du Champ-de-Mars, Tour Eiffel, ou encore du Parc des Princes, en descendant à l'arrêt Pont du Garigliano et en marchant quelques minutes.

Pour rappel, la station Concorde ne sera plus accessible sur la ligne 12, à compter du vendredi 17 mai prochain, en raison de l'installation du stade de la Concorde où se dérouleront les épreuves de BMX freestyle, de breaking et de basketball 3x3. Un mois plus tard, soit le 17 juin, les lignes 1 et 8 fermeront leurs portes à cette même station, idem pour Tuileries (ligne 1).