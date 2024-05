JO 2024 : voici pourquoi vous avez reçu un message «d'alerte extrêmement grave» sur votre téléphone ce lundi soir

Ce lundi 13 mai, de nombreux habitants et commerçants parisiens ont reçu un message d’alerte sur leur téléphone de la part du ministère de l'Intérieur. En cause : l'ouverture de la plate-forme pour obtenir un QR code de circulation dans Paris et près des sites olympiques lors de la cérémonie d’ouverture prévue le 26 juillet.

«Alerte extrêmement grave». Voici ce qu’ont reçu des commerçants et habitants parisiens ce lundi 13 mai à 20h. Alors que certains ont cru un instant à une tentative d’hameçonnage, il s’agissait en fait d’un message du ministère de l’Intérieur, «envoyé dans les périmètres de sécurité et leurs abords pour informer largement de l’ouverture de la plate-forme pour obtenir un QR code», qui permettra de pénétrer près des sites olympiques, et de la Seine à partir du 18 juillet. Une alerte qui était accompagnée d'une forte sonnerie.

© DR

Dès à présent, il est possible de faire la demande d’un QR code, porte d’entrée aux zones de protection mises en place dans Paris, avant et pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux.

Sont concernés : les personnes résidant le long de la Seine, aux abords du Trocadéro ou du Champ-de-Mars, les invités, les propriétaires de péniches, ou encore les personnes travaillant dans ces zones.

Pour effectuer la demande, rien de plus simple : il suffit de s’inscrire, via le dédié lancé ce vendredi, puis, de remplir un formulaire en renseignant le nom, prénom, les justificatifs de domicile, etc. Ceux n’ayant pas accès à Internet, doivent se rapprocher de leur mairie pour en faire la demande. Une fois le formulaire rempli, une enquête administrative sera réalisée auprès des demandeurs du QR code.

Cérémonie d’ouverture

Une fois obtenu, le QR code ne va pas tarder à être utilisé. Une semaine avant la cérémonie d’ouverture, prévue le 26 juillet, deux périmètres de sécurisation vont être mis en place aux abords de la Seine, par la préfecture de police de Paris. L’un, de couleur grise, est le plus restrictif, car il s’agit de la zone qui donne directement sur la Seine, et donc, qui est la plus proche de la cérémonie. Durant 8 jours et jusqu’au 26 juillet, les autorités assureront la protection antiterroriste en continu dans ce périmètre. Pour circuler dans cette zone, les personnes concernées devront obligatoirement se munir de leur QR code.

#JO2024 | minutes pour tout comprendre sur les périmètres mis en place pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques





Pour en savoir : https://t.co/PUl8axYRu0 pic.twitter.com/2Fq5vWPsZq — Préfecture de Police (@prefpolice) April 25, 2024

L’autre périmètre, de couleur rouge, est plus large. Il ne sera pas nécessaire de s’inscrire sur une plateforme pour pénétrer à pied ou à vélo dans cette zone. Les véhicules, quant à eux, seront interdits dans ces deux périmètres, sauf exception.

Le jour de la cérémonie

Le jour-J de la cérémonie d’ouverture, les piétons et cyclistes devront se munir du QR code pour passer dans la zone grise. À l’exception des spectateurs ayant un billet pour assister à la cérémonie, qui pourront entrer librement. À partir de 13h, le 26 juillet, la plupart des dérogations ne seront plus valables. Seuls les forces de sécurité, les véhicules de secours, les véhicules liés à l’organisation, aux urgences, et aux dignitaires, pourront accéder à cette zone et pénétrer dans les périmètres de restriction de circulation.

À partir du 26 juillet

Après la cérémonie d’ouverture, un périmètre de sécurité sera instauré sur chacun des sites au moment des épreuves des Jeux olympiques et paralympiques. Des restrictions de circulation seront donc imposées aux piétons et aux véhicules sur les 25 sites de compétitions d'Ile-de-France, entre le 26 juillet et le 11 août, et entre le 28 août et le 8 septembre. Un code couleur a été mis en place pour comprendre le niveau de sécurisation des périmètres : gris, noir, rouge, bleu.

Le périmètre gris est le périmètre organisateur. Il prend effet de la construction du site au démontage. Seules les personnes autorisées, accréditées, ou détenant des billets peuvent circuler dans ce périmètre. Le périmètre noir est une zone de protection, il englobe le site de compétition. Seuls les spectateurs munis de billets, les personnes accréditées et les riverains pourront y accéder. Des mesures de palpation et des fouilles de sacs seront organisées.

Le périmètre rouge implique l’interdiction de la circulation routière motorisée, sauf pour les dérogations spécifiques. Les personnes autorisées à passer sont celles munies d’un QR code. Enfin, le périmètre bleu permet la réduction et la déviation des circulations motorisées aux abords des périmètres rouges. Des contrôles seront effectués pour vérifier la légitimité du passage.