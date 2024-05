Orages : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Après des températures élevées lors du week-end de l’Ascension, les risques d’orages persistent dans l'Hexagone. Pour ce mardi 14 mai, Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune.

Un temps orageux. Après un week-end particulièrement chaud qui a ravi les adeptes du pont de l’Ascension, il semblerait que les températures redescendent mais que les risques d’orages demeurent dans le pays. Ainsi, Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune pour la journée de ce mardi 14 mai.

@Météo-France

Sont concernés : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Haute-Saône, le Doubs et le Territoire de Belfort.

Mais aussi plusieurs départements du sud de la France : la Lozère, le Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône, Vaucluse, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l’Andorre.

Selon les prévisions de Météo-France, les orages pourraient se manifester dans ces départements entre 6h et midi, puis entre 15h et minuit, et devraient perdurer dans la nuit de mardi à mercredi.