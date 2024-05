Agents pénitentiaires tués dans l'Eure : comment se décide un hommage national ?

Gabriel Attal remplacera Emmanuel Macron lors de l'hommage national organisé à Caen, ce mercredi 22 mai, aux deux agents pénitentiaires tués dans l'Eure. Pour autant la décision d'une telle initiative revient bien au président de la République et non au Premier ministre.

L'adieu de la Nation. Un hommage national est organisé ce mercredi, selon la volonté du chef de l'Etat, en la mémoire du capitaine pénitentiaire Fabrice Moello et du surveillant brigadier Arnaud Garcia. La cérémonie est organisée à l'ancienne maison d'arrêt de Caen.

Les deux hommes ont été abattus le 14 mai dernier par un commando armé, qui a intercepté au péage autoroutier d'Incarville leur convoi transportant un détenu multirécidiviste, Mohamed Amra. Trois autres agents pénitentiaires ont été gravement blessés dans cette embuscade. Les malfaiteurs et le

Choquée par l'extrême violence du meurtre des deux agents pénitentiaires, la classe politique s'était montrée favorable à un hommage national, une décision que seul Emmanuel Macron peut prendre dans le pays.

un honneur historiquement réservé aux militaires

En effet, suivant les textes, seul le président de la République peut décider d'un hommage national par un décret publié au Journal officiel. Historiquement, cet honneur était réservé aux militaires «morts au service de la France dans l'accomplissement de leur mission», comme le précise le ministère de la Défense, d'où le choix des Invalides pour les cérémonies.

Depuis 2015, et les attentats de cette année-là, les hommages nationaux s'ouvrent plus facilement aux civils. Concernant les agents pénitentiaires tués dans l'Eure, un premier hommage officiel a été rendu dans les heure qui ont suivi l'attaque à l'Assemblée nationale avec une minute de silence.

Comme l'explique le site justice.gouv.fr, le 16 mars 2023, Eric Dupond-Moretti, a par ailleurs institué deux journées nationales de l’administration pénitentiaire : l’une, dédiée à la reconnaissance de ses missions et de ses métiers, se déroulant le 5 avril, date de la parution du code pénitentiaire et l’autre, le 22 septembre, consacrée à la mémoire et l’hommage de ses personnels blessés ou morts en service.