Agents pénitentiaires tués dans l’Eure : qu’est-ce qu'une escorte de niveau 3, à laquelle était soumis le fugitif Mohamed Amra ?

Un fourgon pénitentiaire a été attaqué, provoquant la mort de deux agents, ce mardi dans l’Eure, alors qu’il transférait un détenu. Ce dernier, un certain Mohamed Amra, était sous la surveillance d’une escorte de niveau 3, appliquée pour les détenus dont le profil requiert une sécurisation particulière.

Quatre niveaux de sécurité. Allant de 1 à 4, le niveau d’escorte des détenus pour des extractions, qu'elles soient médicales, judiciaires ou vers une autre prison, est fondé en fonction du niveau de dangerosité de la personne concernée. Le niveau 3, correspondant à celui appliqué pour le transfert de Mohamed Amra, est attribué aux détenus particulièrement signalés (DPS) ou aux détenus incarcérés pour des faits de terrorisme et/ou présentant un risque de trouble grave à l’ordre public ou d’évasion. Il présente des caractéristiques spécifiques.

Le niveau d’escorte va permettre de déterminer la composition de l’escorte ainsi que les moyens de contraintes attribués au détenu. Ainsi, une personne détenue avec un niveau d’escorte 1 aura une escorte composée de deux personnels pénitentiaires. À contrario, une personne détenue avec un niveau d’escorte 3, à l’image de Mohamed Amra, aura l’escorte minimale, renforcée par des forces armées, composées de membres des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) ou de Forces de Sécurité Intérieure (FSI). Leur nombre dépend du profil du détenu.

Quatre niveaux d'escorte

Le niveau d’escorte 1 : minimum deux agents pénitentiaires dont l’un pourra être le chauffeur (ou deux agents et un chauffeur privé). Le niveau d’escorte 2 : minimum trois agents pénitentiaires dont l’un pourra être le chauffeur (ou trois agents et un chauffeur privé). Le niveau d’escorte 3 : même escorte que le niveau 2 avec en plus des renforts ERIS ou FSI (escorte armée). Leur nombre dépend du profil du détenu. Le niveau d’escorte 4 : dispositif particulier mis en oeuvre en collaboration étroite avec les services de la préfecture et les Forces de Sécurité Intérieure. Il s’agit d’un dispositif exceptionnel.

Moyens de contraintes

Dans le cadre du niveau d’escorte 3, les agents pénitentiaires portent un gilet pare-balles et peuvent bénéficier d’armes légères, ainsi que d’une bombe aérosol incapacitante. Les prisonniers sont quant à eux soumis aux moyens de contraintes les plus importants : entraves, menottes, ceinture abdominale et menottes à usage unique.

Par ailleurs, le véhicule n’est pas tenu au code de la route et doit être perpétuellement en mouvement, avec le gyrophare en marche si nécessaire. En 2019, près de 80.000 demandes d'extractions ont été formulées.